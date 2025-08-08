İsrailliler Batı Şeria'da Ağaç Kesti

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki Beytullahim kenti yakınlarında bulunan Nahalin beldesinde, onlarca üzüm, zeytin ve badem ağacını kesti.

Nahalin Belediye Başkanı Cemal Necacira, basına yaptığı açıklamada, gaspçı İsraillilerin Nahalin'in kuzeyindeki Banyas bölgesinde Filistinli Muhammed İbrahim Şaban'a ait yaklaşık 100 üzüm, zeytin ve badem ağacını kestiklerini söyledi.

Necacira, aynı grubun "Vad Abu Şaar" bölgesinde de Filistinli Salim Necacira'ya ait 40 ağacı daha kestiğini aktardı.

Filistin yönetimine bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinin temmuz ayına ilişkin raporuna göre, gaspçı İsrailliler geçen ay Batı Şeria genelinde Filistinlilere ve mülklerine yönelik 466 saldırı gerçekleştirdi.

Bu saldırılar sonucu 4 Filistinli hayatını kaybetti, 50 aileden oluşan iki Bedevi topluluğu zorla yerinden edildi.

Gazze'de devam eden soykırımla eş zamanlı olarak, İsrail ordusu ve gaspçı İsrailliler Batı Şeria'da, işgal altındaki Doğu Kudüs dahil, şimdiye kadar en az 1013 Filistinliyi öldürdü, yaklaşık 7 bin kişiyi yaraladı ve 18 bin 500'den fazla kişiyi gözaltına aldı.