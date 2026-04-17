İsrailliler Batı Şeria'da Araçları Ateşe Verdi

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait 2 aracı ateşe verdi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Filistin topraklarını gasbeden bir grup İsrailli, sabahın erken saatlerinde Batı Şeria'nın El Halil kenti güneyindeki Yatta beldesinde Filistinlilerin arazilerine girdi.

Maskeli İsrailliler, Yatta'nın batısındaki Mecd el-Bai bölgesinde Filistinli kardeşler Halid ve Yasir Ebu Ali ailesinin evinin önünde duran 2 aracı ateşe verdi.

Kundaklanan araçlar tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yerel medyada ve sosyal medyada paylaşılan güvenlik kamerası görüntülerinde maskeli 2 İsraillinin araçları ateşe verdiği anların kaydı yer aldı.

WAFA'da yer alan bir başka haberde, İsrail askerlerinin Yatta'da Filistinlilere ait bazı dükkanlara ve evlere baskın düzenlediği aktarıldı.

Dükkanların kapılarını patlayıcılarla patlatan İsrail askerlerinin, içeriye girip arama yapmak bahanesiyle eşyalara zarar verdikten sonra bölgeden ayrıldığı ifade edildi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi verilerine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler mart ayı boyunca Batı Şeria'da Filistinlilere ve mülklerine yönelik 497 saldırı gerçekleştirdi.

Filistin kaynaklarının aktardığı verilere göre, Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te düzenlenen saldırılarda 1148 Filistinlinin öldürüldüğü, yaklaşık 11 bin 750 kişinin yaralandığı, 22 bine yakın kişinin ise gözaltına alındığı belirtiliyor.