İsrailliler Batı Şeria'da Baskın Düzenledi - Son Dakika
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İsrailliler Batı Şeria'da Baskın Düzenledi

İsrailliler Batı Şeria\'da Baskın Düzenledi
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Tel beldesine düzenlenen baskında 4 Filistinli hayatını kaybetti, Netanyahu yerleşimleri hızlandırdı.

Filistin topraklarını gasbeden çok sayıda İsrailli, ordunun koruması altında Batı Şeria'da geçen hafta olayların yaşandığı Tel beldesine baskın düzenledi.

Filistin basınında yer alan haberlerde, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinin güneybatısında yer alan Tel beldesine Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından yapılan baskına ilişkin bilgi verildi.

İsrail askerlerinin, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin köye girişini sağlamak amacıyla Tel beldesine baskın düzenlediği belirtilen haberlerde, baskında göz yaşartıcı gaz bombaları kullanıldığı vurgulandı.

Haberlerde, İsrail ordusunun da Nablus'ta birçok bölgede evlere baskınlar yaptığı ve Filistinlileri gözaltına aldığı kaydedildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, 24 Temmuz sabah saatlerinde İsrail ordusunun korumasında Nablus vilayetine bağlı Tel beldesine düzenlediği saldırıda 4 Filistinli yaşamını yitirmiş, 4 Filistinli yaralanmıştı.

Belde sakinlerinin İsraillilerin saldırısına karşı koyduğu sırada yaşanan arbedede 2 İsrailli de ölmüştü.

Tel beldesinde yaşanan olaylar sonrasında, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Filistin toprakları üzerine kurulan kaçak Yahudi yerleşim birimlerinin tanınması ve yenilerinin kurulması sürecinin hızlandırılması talimatını vermişti.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da 16 bölgede baskın, ateş açma, darbetmenin yanı sıra ev, mülk ve tarım arazilerini yakarak saldırılar düzenlemişti.

Kaynak: AA

Batı Şeria, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrailliler Batı Şeria'da Baskın Düzenledi - Son Dakika

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