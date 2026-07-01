İsrailliler Beyt İmrin'de Bayrak Astı - Son Dakika
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İsrailliler Beyt İmrin'de Bayrak Astı

01.07.2026 16:25
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İsrailliler, Batı Şeria'nın Beyt İmrin köyünde Filistinlilere ait evlerin yanına bayrak astı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeybatısındaki Beyt İmrin köyünde, Filistinlilerin evlerinin yakınına İsrail bayrakları astı.

Beyt İmrin Köy Konseyi Başkanı Ekrem el-Fakih, AA'ya yaptığı açıklamada, 3 İsraillinin köyün kuzeyindeki, konutların bulunduğu ve Oslo Anlaşması uyarınca "A Bölgesi" olarak sınıflandırılan alana girdiğini söyledi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinlilere ait evlerin yakınındaki elektrik direklerine İsrail bayrakları astığını belirten Fakih, bayrakların hala kaldırılmadığını ifade etti.

Bölgede son dönemde kaçak yapılar kurulduğunu kaydeden Fakih, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilerin evlerine yakın bölgelere sık sık gelmeye başladığını söyledi.

Bunun bölgede yeni bir yerleşim noktası kurma ve Filistinli sakinler üzerinde baskı oluşturma girişiminin parçası olduğunu vurgulayan Fakih, İsraillilerin son dönemde köyün çevresinde evlere ve araçlara saldırılar düzenlediğini, koyun çaldığını ve amaçlarının köylüleri yerleşim yerinin çevresinden uzaklaştırmak olduğunu kaydetti.

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich 29 Haziran Pazartesi günü Batı Şeria'daki yerleşim faaliyetlerini hızlandırdıklarını belirterek, hükümetinin "160 çoban yerleşim noktası kurduğunu ve 100'den fazla yeni yerleşim biriminin inşasına onay verdiğini" açıklamıştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Batı Şeria, Orta Doğu, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrailliler Beyt İmrin'de Bayrak Astı - Son Dakika

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