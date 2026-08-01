İsrailliler El Halil'de Filistinlilere Saldırdı

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinin Eski Şehir bölgesinde Filistinlilere ait evlere saldırdı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Filistin topraklarını gasbeden bir grup İsrailli, İsrail ordusunun yoğun şekilde konuşlandığı El Halil kentinin Eski Şehir bölgesindeki mahallelerde bazı evlere baskın yaptı.

İsrail ordusu baskın sırasında Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin güvenliğini sağlamak gerekçesiyle Filistinlilerin hareketlerini kısıtladı.

Söz konusu İsrailliler El Halil'in batısındaki İzna beldesinin doğu bölgesindeki Filistinlilere ait evleri hedef aldı. Saldırıda yaralanan olup olmadığına dair henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Ayrıca İsrail güçleri, El Halil'in güneyindeki Zahiriyye beldesinin girişlerinden birinde bir ambulansın anahtarlarına el koydu.