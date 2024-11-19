İsrailliler, El Halil'de İki Yaşlı Filistinliye Saldırdı

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Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde yaşlı iki Filistinliyi darbetti.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, El Halil'in Mesafir Yatta beldesinde Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin yaşlı bir adam ve kadına saldırdığı kaydedildi.

Kızılay ekiplerinin, bir yaralıya olay yerinde müdahale ettiği; diğerinin hastaneye sevk edildiği belirtildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre ise Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, İsrail askerlerinin himayesinde Mesafir Yatta'daki çobanlara saldırdı.

Yatta kentinin doğusundaki Susya köyü Meclis Başkanı Cihad Nevacia, Filistin toprağı Mesafir Yatta üzerinde inşa edilen Susya yerleşimindeki silahlı İsraillilerin, yaşlılara saldırdığını, hakaret ettiğini, çobanları kovaladığını söyledi.