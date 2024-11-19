İsrailliler, El Halil'de İki Yaşlı Filistinliye Saldırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrailliler, El Halil'de İki Yaşlı Filistinliye Saldırdı

El Halil'de İsrailliler, yaşlı bir adam ve kadına saldırarak yaraladı. Filistin Kızılayı müdahale etti.

19.11.2024 20:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde yaşlı iki Filistinliyi darbetti.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, El Halil'in Mesafir Yatta beldesinde Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin yaşlı bir adam ve kadına saldırdığı kaydedildi.

Kızılay ekiplerinin, bir yaralıya olay yerinde müdahale ettiği; diğerinin hastaneye sevk edildiği belirtildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre ise Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, İsrail askerlerinin himayesinde Mesafir Yatta'daki çobanlara saldırdı.

Yatta kentinin doğusundaki Susya köyü Meclis Başkanı Cihad Nevacia, Filistin toprağı Mesafir Yatta üzerinde inşa edilen Susya yerleşimindeki silahlı İsraillilerin, yaşlılara saldırdığını, hakaret ettiğini, çobanları kovaladığını söyledi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, Güvenlik, Politika, Filistin, Kızılay, Güncel, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrailliler, El Halil'de İki Yaşlı Filistinliye Saldırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:16 Mauro Icardi’den Galatasaraylıları heyecanlandıran paylaşım Mauro Icardi'den Galatasaraylıları heyecanlandıran paylaşım
19:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Putin’in nükleer doktrini onaylamasıyla ilgili ilk yorum: NATO değerlendirmeli Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'in nükleer doktrini onaylamasıyla ilgili ilk yorum: NATO değerlendirmeli
17:47 Yasadışı bahis soruşturmasında 7 sosyal medya fenomeni hakkında yakalama kararı çıkartıldı Yasadışı bahis soruşturmasında 7 sosyal medya fenomeni hakkında yakalama kararı çıkartıldı
17:39 Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı davanın savcısı duruşmaya bir gün kala rapor aldı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davanın savcısı duruşmaya bir gün kala rapor aldı
17:36 Rusya’da nükleer saldırı hareketliliği Seri üretime başladıklarını duyurdular Rusya'da nükleer saldırı hareketliliği! Seri üretime başladıklarını duyurdular
09:36 İddialı dizi 6. bölümde final yapıyor Başrol oyuncusunun ’’Eskort’’ çıkışı şaşırttı İddialı dizi 6. bölümde final yapıyor! Başrol oyuncusunun ''Eskort'' çıkışı şaşırttı
09:29 CHP’de ’’saf’’ polemiği: Kılıçdaroğlu’nun paylaşımına İmamoğlu’ndan olay gönderme CHP'de ''saf'' polemiği: Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına İmamoğlu'ndan olay gönderme
09:18 Cristiano Ronaldo futbolu bırakacağı zamanı açıkladı Cristiano Ronaldo futbolu bırakacağı zamanı açıkladı
09:18 Ünlü şarkıcı Gülşen’in zor anları Sahnede şarkıya devam edemedi Ünlü şarkıcı Gülşen'in zor anları! Sahnede şarkıya devam edemedi
09:18 Dana kıymada kanatlı et dana sucukta ise sakatat tespit edildi Dana kıymada kanatlı et dana sucukta ise sakatat tespit edildi
09:14 Son seçim anketinde en kalabalık seçmen grubu “kararsızlar“ oldu Son seçim anketinde en kalabalık seçmen grubu "kararsızlar" oldu
09:02 Werder Bremen, X platformundan ayrıldı Werder Bremen, X platformundan ayrıldı
08:41 Rize Çayeli’de heyelan 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Rize Çayeli'de heyelan! 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2024 21:05:38. #1.13#
SON DAKİKA: İsrailliler, El Halil'de İki Yaşlı Filistinliye Saldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.