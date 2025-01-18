İsrailliler Eriha'da 53 Koyun Çaldı

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İşgal altındaki Batı Şeria'daki Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Eriha kentinde Filistinli bir kadının 53 koyununu çaldığı bildirildi.

Bedevi Haklarını Savunma Örgütü (BEYDER), yaptığı yazılı açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden bir grup İsraillinin Arab el-Melihat isimli bedevi topluluğundan bir kadına ait 53 koyunu çaldığı belirtildi.

Güvenlik kameralarının hırsızlık olayını belgelediği kaydedilen açıklamada, bu olayın, Filistinlileri bölgeden uzaklaştırmayı ve arazilerine el koymayı hedefleyen saldırının bir parçası olduğu vurgulandı.