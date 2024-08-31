İsrailliler Filistin topraklarını gasbederek Sair kasabasına baskın düzenledi - Son Dakika
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İsrailliler Filistin topraklarını gasbederek Sair kasabasına baskın düzenledi

İşgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, El Halil kentinin kuzeyindeki Sair kasabasına baskın düzenledi. Saldırıda, Filistinlilere ait 300 küçükbaş hayvan silah zoruyla gasbedildi, mülklere zarar verildi ve su depoları tahrip edildi. Ayrıca, çok sayıda kişi darbedildi ve 5 cep telefonu çalındı. Bu gasplar uluslararası hukuka göre yasa dışıdır.

31.08.2024 11:49
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İşgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, El Halil kentinin kuzeyindeki Sair kasabasına baskın düzenledi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Sair kasabasında bir grup Filistinlinin bulunduğu bölgeye saldıran "asker üniforması giymiş" İsrailliler, Filistinlilere ait 300 küçükbaş hayvanı silah zoruyla gasbetti.

Filistinlilerin mülklerine zarar veren gaspçı İsrailliler, Filistinli ailelerin kaldığı 3 karavanı yıkarak su depolarını tahrip etti.

Çok sayıda kişiyi darbeden Yahudilerin ayrıca Filistinlilere ait 5 cep telefonunu çaldığı belirtildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbediyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu gasplar yasa dışı sayılıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrailliler Filistin topraklarını gasbederek Sair kasabasına baskın düzenledi - Son Dakika

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