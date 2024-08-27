İsrailliler Filistinlilere Tecavüz Etmekle Tehdit Etti - Son Dakika
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İsrailliler Filistinlilere Tecavüz Etmekle Tehdit Etti

Filistin topraklarını gaspeden İsraillilerin, Batı Şeria'da, Filistinlilere SDE Teiman gözaltı merkezini hatırlatarak, 'tecavüz etmekle' tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı.

27.08.2024 14:48
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Filistin topraklarını gaspeden İsraillilerin, Batı Şeria'da, Filistinlilere SDE Teiman gözaltı merkezini hatırlatarak, "tecavüz etmekle" tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı.

İsrailli insan hakları kuruluşu B'Tselem tarafından paylaşılan videoda ve yapılan açıklamada, Batı Şeria'nın El-Halil şehrinin güneyindeki Vadi er-Rahim bölgesinde yaşanan olaya ilişkin bilgi verildi.

Filistin topraklarını gaspeden bir İsraillinin maske takarak, 4 Ağustos günü sabah 7 saatlerinde, 20 büyükbaş hayvanla Hirbet topluluğunun bulunduğu bölgeye geldi.

İsraillinin hayvanlarıyla birlikte, El-Harini ailesine ait arpa tarlasına girdiği ve sığırlarını bu bölgede otlatmaya başladı.

Olay yerine birkaç maskeli İsraillinin daha arabayla gelirken, bölgedeki Filistinlilerin maskeli İsraillilerden birini Şem Tov Lovski olarak teşhis ettiği belirtildi.

El-Harini aile fertlerine hakaret eden İsraillilerden birisi, evin ve tarlanın kendilerine "Tanrı tarafından verildiğini" iddia ederek, Filistinli aileyi kendi evinden kovdu.

Aynı İsrailli, kendisine itiraz eden El-Harini ailesine, Gazzeli esirlere yönelik işkencenin bariz adresi haline gelen Sde Teiman gözaltı merkezini hatırlatarak, İbranice "Tanrı adına tecavüz" ifadelerini kullandı.

İsrail'in güneyinde, askeri üssün bir parçası olan Sde Teiman gözaltı merkezinde, 7 Ekim 2023'ten bu yana alıkonulan Filistinliler tutuluyor.

Sık sık işkencelerle anılan Sde Teiman, 9 askerin Filistinli bir esire cinsel işkence yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınmasının ardından yeniden gündeme gelmişti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 646 Filistinli hayatını kaybetti.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbediyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu gasplar yasa dışı sayılıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrailliler Filistinlilere Tecavüz Etmekle Tehdit Etti - Son Dakika

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