İsrailliler, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli Esirlerin Geri Getirilmesi ve Başbakanın İstifası İçin Meydanlara İndi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrailliler, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli Esirlerin Geri Getirilmesi ve Başbakanın İstifası İçin Meydanlara İndi

İsrailliler, Gazze Şeridi\'ndeki İsrailli Esirlerin Geri Getirilmesi ve Başbakanın İstifası İçin Meydanlara İndi

İsrail'de, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin geri getirilmesi ve Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin istifası ve erken seçimlere gidilmesi talebiyle protestolar düzenlendi. On binlerce İsrailli, ülke genelinde yapılan gösterilerde esir takası anlaşmasının yapılması ve hükümetin istifa etmesi taleplerini yineledi. Gösteriler Tel Aviv, Batı Kudüs ve diğer pek çok noktada gerçekleşti. İsrail polisi, Tel Aviv'deki gösteriye müdahale etti ve bazı göstericileri gözaltına aldı. Gazze Şeridi'nden 4 İsrailli esirin kurtarılmasının ardından yapılan gösterilerde, esirlerin serbest bırakılması ve erken seçim talepleri dile getirildi.

08.06.2024 23:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TEL İsrailliler, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin geri getirilmesi ve Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin istifası ve erken seçimlere gidilmesi talebiyle yine ülke genelinde meydanlara indi.

İsrail ordusunun büyük bir katliam gerçekleştirerek Gazze Şeridi'nden 4 İsrailli esiri kurtarması, İsraillilerin bu hafta da meydanlara inmesini engelleyemedi.

Esirlerin getirilmesi için anlaşma imzalanması çağrısının yapıldığı, Netanyahu hükümetine karşı her hafta cumartesi günü düzenlenen protestolar, bu hafta da sürdü.

On binlerce İsrailli, ülke genelinde düzenledikleri gösterilerde bir kez daha esir takası anlaşmasının yapılması, Netanyahu başbakanlığındaki hükümetin istifa etmesi ve erken seçimlere gidilmesi yönündeki taleplerini yineledi.

Gösteriler, başkent Tel Aviv ve Batı Kudüs başta olmak üzere ülkenin pek çok farklı noktasında düzenlendi.

Tel Aviv'deki protestoların adresi, Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemelerine karşı yapılan gösterilerde sembolleşen, polisin demir bariyerlerle kapattığı Kaplan Caddesi oldu.

Her hafta düzenlenen merkezi gösteriye katılan on binlerce İsrailli, burada Gazze'deki esirlerin serbest bırakılması için takas anlaşmasının derhal yapılması talebinde bulundu.

İsrail bayrakları taşıyan binlerce protestocu, Başbakan Netanyahu ve hükümetindeki siyasetçiler aleyhinde pankart, afiş ve dövizler taşıdı, caddede kurulan platformda hükümeti eleştiren konuşmalar yapıldı.

Hayfa'daki Karkur Kavşağı'nda da toplanan yüzlerce gösterici, İsrail ordusunca Gazze Şeridi'ndeki 4 esirin kurtarılmasını kutlarken, Gazze Şeridi'nde hala esir tutulan İsraillilerin unutulmaması çağrısı yaptı.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, İsrail polisi, Karkur Kavşağı'nda 3 göstericiyi düzeni bozma gerekçesiyle gözaltına aldı.

Öte yandan, Batı Kudüs'teki Paris meydanında da binlerce İsrailli, bir esir takası anlaşması için baskı yapmak ve erken seçimlere gitmek amacıyla gösteri düzenledi.

Göstericiler, Netanyahu aleyhinde sloganlar atarak, görevden alınması ve erken seçimlere gidilmesi talebinde bulundu.

Polisten Tel Aviv'deki gösteriye müdahale

İsrail polisi, başkent Tel Aviv'de düzenlenen gösteriye atlı birlikler ve TOMA'larla müdahale etti.

Göstericilerin bir kısmı akşam geç saatlere doğru dağılmaya başlarken Kaplan Caddesi'nin göbeğinde kalan bir grup ise ateş yaktı.

Polis, dağılmaları yönünde yaptığı çağrının ardından gruba atlı birlik ve TOMA'larla müdahale etti, bazı göstericileri gözaltına aldı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki çeşitli noktalara saldırılar düzenlendiği belirtilerek, iki farklı bölgede toplam 4 İsrailli esirin canlı olarak kurtarıldığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edilmişti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı ve çeşitli bölgelere eş zamanlı şekilde kara, hava ve denizden yoğun şekilde düzenlediği saldırılarda 210 kişinin öldüğü, en az 400 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

Kaynak: AA

Tel Aviv, İsrail, Kudüs, Gazze, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrailliler, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli Esirlerin Geri Getirilmesi ve Başbakanın İstifası İçin Meydanlara İndi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:14 Ali Koç’un kongredeki ceket hassasiyeti akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı getirdi Ali Koç'un kongredeki ceket hassasiyeti akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı getirdi
09:41 Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz
09:39 Sarıyer’deki Memduh Paşa Yalısı’nda Film Gibi Soygun Sarıyer'deki Memduh Paşa Yalısı'nda Film Gibi Soygun!
09:39 Aziz Yıldırım, elini havaya kaldırmak isteyen Ali Koç’a izin vermedi Aziz Yıldırım, elini havaya kaldırmak isteyen Ali Koç'a izin vermedi
09:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali Gündemde “İngiliz modeli“ var Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali! Gündemde "İngiliz modeli" var
11:29 Öldürdüğü babasının cenazesinde gözyaşı döküp taziyeleri kabul etmiş Öldürdüğü babasının cenazesinde gözyaşı döküp taziyeleri kabul etmiş
10:55 Yorumları görmeniz lazım Ali Koç’un yaktığı meşale Acun’a gelince söndü Yorumları görmeniz lazım! Ali Koç'un yaktığı meşale Acun'a gelince söndü
10:53 İrem Derici’den çocuk sorusuna ilginç yanıt: Hiç çocuk hasretim yok Çocuklara katlanamıyorum İrem Derici'den çocuk sorusuna ilginç yanıt: Hiç çocuk hasretim yok! Çocuklara katlanamıyorum
10:43 “Merhaba Ezel Bey“ diyerek hayat hikayesini anlatan Menekşe Teyze, Milyoner’e damga vurdu "Merhaba Ezel Bey" diyerek hayat hikayesini anlatan Menekşe Teyze, Milyoner'e damga vurdu
10:15 TÜİK nisan ayı işsizlik rakamlarını açıkladı İşsiz sayısı 3 milyon 42 bine düştü TÜİK nisan ayı işsizlik rakamlarını açıkladı! İşsiz sayısı 3 milyon 42 bine düştü
09:55 Dolar haftaya yatay seyirle başladı İşte döviz kurlarında son durum Dolar haftaya yatay seyirle başladı! İşte döviz kurlarında son durum
09:55 Kerem Alışık, daha çekimleri başlamayan Siyah Kalp dizisinden ayrıldı Kerem Alışık, daha çekimleri başlamayan Siyah Kalp dizisinden ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2024 11:46:10. #1.12#
SON DAKİKA: İsrailliler, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli Esirlerin Geri Getirilmesi ve Başbakanın İstifası İçin Meydanlara İndi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement