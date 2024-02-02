İsrailliler, Gazze\'ye yardım taşıyan araçların girişini engellemek için gösteri düzenliyor

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İsrailliler, Tel Aviv yönetiminin kıtlığa sürüklediği Gazze Şeridi'ne insani yardım taşıyan araçların girişini engellemek için düzenledikleri gösterilerine devam etti.

Yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı ve 2007'den beri kara, hava ve denizden abluka altında tutulan Gazze'ye yönelik İsrail saldırıları 7 Ekim'den bu yana sürüyor.

Saldırılar nedeniyle Gazze'de 1,9 milyon kişi yerinden olurken, İsrail'in çıkardığı zorluklar ve engellemeler nedeniyle bölgeye insani yardımlar da yeteri kadar ulaştırılamıyor.

Tel Aviv yönetiminin açlığa sürüklediği Gazze'ye yardımların ulaştırılmasını istemeyen İsrailliler de gösterilerine devam ediyor.

İsrail devlet televizyonu KAN'a göre, Gazze'deki esirlerin aileleri ile aşırı sağcı eylemciler, ülkenin güneyindeki Nitzana Sınır Kapısı'nda toplandı.

Fanatik eylemciler, "Kerm Ebu Salim Sınır Kapısından 79 tır giriş yaptı. Ama buradan tek bir tır bile Hamas'a gitmeyecek" diyerek yardım konvoylarının geçişine engel oldu.

İsrailliler, daha önce pek çok kez Mısır ile Gazze sınırının kesiştiği noktada bulunan Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'nda toplanarak yardım girişlerine engel olmaya çalışmıştı.

İsrail'in, sınırlı yardım malzemesinin Gazze Şeridi'ne girmesine izin vermesinden bu yana Mısır'dan gelen yardım tırları kontrol için önce İsrail'in Nitzana (El-Oca) Sınır Kapısı'na gidiyor, kontrolün ardından Refah Sınır Kapısı'na yönlendirilen yardım tırları buradan Gazze Şeridi'ne geçiyor.

İsrail Gazze'yi kıtlığa sürüklüyor

BM, İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,2 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

BM'ye göre, Gazze'de 378 bin kişi Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) ölçeğine göre "felaket" olarak adlandırılan 5. seviye, 939 bin kişi de "acil durum" olarak bilinen 4. seviye açlıkla karşı karşıya bulunuyor.