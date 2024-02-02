 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İsrailliler, Gazze'ye yardım taşıyan araçların girişini engellemek için gösteri düzenliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrailliler, Gazze'ye yardım taşıyan araçların girişini engellemek için gösteri düzenliyor

İsrailliler, Gazze\'ye yardım taşıyan araçların girişini engellemek için gösteri düzenliyor

İsrailliler, Tel Aviv yönetiminin kıtlığa sürüklediği Gazze Şeridi'ne insani yardım taşıyan araçların girişini engellemek için düzenledikleri gösterilere devam ediyor. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve çıkardığı zorluklar nedeniyle bölgeye yeterli insani yardım ulaştırılamıyor. Gazze'de yaşayan 1,9 milyon kişi yerinden olurken, BM'nin uyarısına göre 2,2 milyon kişi kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor.

02.02.2024 18:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrailliler, Tel Aviv yönetiminin kıtlığa sürüklediği Gazze Şeridi'ne insani yardım taşıyan araçların girişini engellemek için düzenledikleri gösterilerine devam etti.

Yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı ve 2007'den beri kara, hava ve denizden abluka altında tutulan Gazze'ye yönelik İsrail saldırıları 7 Ekim'den bu yana sürüyor.

Saldırılar nedeniyle Gazze'de 1,9 milyon kişi yerinden olurken, İsrail'in çıkardığı zorluklar ve engellemeler nedeniyle bölgeye insani yardımlar da yeteri kadar ulaştırılamıyor.

Tel Aviv yönetiminin açlığa sürüklediği Gazze'ye yardımların ulaştırılmasını istemeyen İsrailliler de gösterilerine devam ediyor.

İsrail devlet televizyonu KAN'a göre, Gazze'deki esirlerin aileleri ile aşırı sağcı eylemciler, ülkenin güneyindeki Nitzana Sınır Kapısı'nda toplandı.

Fanatik eylemciler, "Kerm Ebu Salim Sınır Kapısından 79 tır giriş yaptı. Ama buradan tek bir tır bile Hamas'a gitmeyecek" diyerek yardım konvoylarının geçişine engel oldu.

İsrailliler, daha önce pek çok kez Mısır ile Gazze sınırının kesiştiği noktada bulunan Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'nda toplanarak yardım girişlerine engel olmaya çalışmıştı.

İsrail'in, sınırlı yardım malzemesinin Gazze Şeridi'ne girmesine izin vermesinden bu yana Mısır'dan gelen yardım tırları kontrol için önce İsrail'in Nitzana (El-Oca) Sınır Kapısı'na gidiyor, kontrolün ardından Refah Sınır Kapısı'na yönlendirilen yardım tırları buradan Gazze Şeridi'ne geçiyor.

İsrail Gazze'yi kıtlığa sürüklüyor

BM, İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,2 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

BM'ye göre, Gazze'de 378 bin kişi Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) ölçeğine göre "felaket" olarak adlandırılan 5. seviye, 939 bin kişi de "acil durum" olarak bilinen 4. seviye açlıkla karşı karşıya bulunuyor.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Tel Aviv, İsrail, Gazze, İsrail, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrailliler, Gazze'ye yardım taşıyan araçların girişini engellemek için gösteri düzenliyor - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2024 19:20:19. #1.12#
SON DAKİKA: İsrailliler, Gazze'ye yardım taşıyan araçların girişini engellemek için gösteri düzenliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement