İsrailliler, İsrailli esirlerin geri getirilmesi ve hükümetin istifası talebiyle sokaklara döküldü

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TEL İsrailliler, Gazze'deki İsrailli esirlerin geri getirilmesi, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin istifası ve erken seçim talebiyle sokaklara döküldü.

Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı önünde binlerce gösterici toplandı. Alanda kurulan sahnede eski siyasetçiler ve esir yakınları konuşma yaptı.

Göstericiler, Başbakan Netanyahu, aşırı sağcı koalisyon ortakları Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in resminin altında "güvenlik açığı" yazılı dev pankart açtı.

Sahnede yapılan konuşmalar, "Seçimler şimdi" sloganlarıyla kesildi.

Protestoculara polisten sert müdahale

Binlerce kişilik gösterici grubu, Tel Aviv'in merkezi noktalarından Kaplan Caddesi'ne doğru yürümeye çalıştı.

İsrail polisi, göstericilere atlı birlik ve TOMA ile müdahale etti. İsrail polisi, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin ailelerinin bulunduğu gruba karşı da güç kullandı. İsrail polisi ile göstericiler arasında sıkça arbede yaşandı.

İsrail polisinden yapılan açıklamaya göre, 19 gösterici gözaltına alındı.

Göstericiler, sıkça Netanyahu'ya hitaben, "Sen baştasın, sen suçlusun", "Herkes biliyor ki sen suçlusun", "Seçimler hemen" sloganları attı.

Seçimler için tarih belirlenmesi talebi

Gösteriye katılan Dana Yoreved, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail hükümetinin halkına karşı sorumlu davranmadığını düşündüğü gerekçesiyle protestoya katıldığını, hükümeti devirmek için değil ama seçimler adına yeni bir tarih belirlemek amacıyla sokağa indiklerini söyledi.

Polisin sert müdahalesinin arkasında İsrail'de kolluk kuvvetlerinden sorumlu aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir'in olduğu değerlendirmesinde bulunan Yoreved, Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes ve esir takası müzakerelerinin başarılı olması için dua ettiğini dile getirdi.

Göstericilerden Tim Hentschil de Gazze'deki İsrailli esirlerin getirilmesi ve hükümetin istifası için gösterilere katıldığını belirterek, Ben-Gvir'in, 7 Ekim'den itibaren polisi ifade özgürlüğünü bastırmak amacıyla kullandığını söyledi.

Hentschil, Hamas ile İsrail arasında tüm detaylarını bilmemesine rağmen esirleri geri getirecek, Gazze'de yaşananları sonlandıracak, İsrail'de güvenliği sağlayacak bir anlaşmayı desteklediğini belirtti.

Batı Kudüs ve Netanyahu'nun evinin önünde gösteri

Tel Aviv'in yanı sıra binlerce İsrailli, Batı Kudüs, Hayfa, Kayseriye'de (Caesarea) de hükümetin istifası ve erken seçim talebiyle gösteriler düzenledi.

Batı Kudüs'te Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un konutunun önünde toplanan yaklaşık bin kişilik grup, yakınlardaki meydana yürüyerek hükümetin istifası talebiyle gösteri gerçekleştirdi.

İsrail'in kuzeyindeki Kayseriye'de bulunan Netanyahu'nun şahsi konutunun önünde de yaklaşık bin kişi toplandı.

İsrail polisinin müdahalesinde göstericilerle arbede yaşandı.