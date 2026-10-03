İsrailliler Nablus'ta Filistinli çiftçilere saldırdı, 50 yaşındaki yaralı hastanede

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Osrin köyünde Filistinli çiftçilere saldırarak bazılarını yaraladı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde İsraillilerin, Osrin köyünde Filistinlilerin evlerine saldırdığı ve bazı kişileri darbettiği belirtildi.

Saldırıda yaralananlar arasında 50 yaşındaki bir Filistinlinin de bulunduğu ve hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada ise İsraillilerin saldırılarında yaralananlara sağlık ekiplerince müdahale edildiği kaydedildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin ayrıca Filistinlilerin evlerine ve araçlarına taşlarla saldırarak zarar verdiği ifade edildi.

Burin beldesinde 3 Filistinli göz yaşartıcı gazdan etkilendi

Öte yandan Nablus'un Burin beldesinde 3 Filistinlinin, İsrail güçlerinin bölgeye düzenlediği baskında kullanılan göz yaşartıcı gazdan etkilenerek nefes darlığı yaşadığı bildirildi.

Yaralılara olay yerinde sağlık ekiplerince müdahale edildiği kaydedilirken WAFA'nın haberinde yaralıların sayısına ilişkin bilgi verilmedi.