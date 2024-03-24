İsrailliler Netanyahu hükümetinin istifası ve erken seçim talebiyle protesto düzenledi

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TEL Tel Aviv'de binlerce İsrailli, Gazze'ye saldırılar devam ederken Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin istifası ve erken seçim talebiyle protesto düzenledi.

İsrail'de Netanyahu hükümeti karşıtı protestolar yeniden ivme kazandı. Son haftalarda hükümet karşıtı gruplar, Gazze'deki savaş, esirlerin geri getirilmesi için siyasi iradenin kayıtsızlığı eleştirisiyle ülke tarihinin "en sağcı hükümetinin" istifası ve erken seçim talep eden protestolarını artırdı.

Hayfa, Batı Kudüs ve Netanyahu'nun konutunun bulunduğu kuzeydeki Kayserya'da, hükümet karşıtı ve esirlerin getirilmesi talebinde bulunulan gösteriler yapıldı.

Gösterilerin odağı başkent Tel Aviv'de, Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemelerine karşı protestolarda sembolleşen, polisin demir bariyerlerle kapattığı Kaplan Caddesi'nde binlerce protestocu akşam saatlerinde bir araya geldi.

Caddede kurulan platformda aktivistler hükümeti eleştiren konuşmalar yaparken, protestocular da Başbakan Netanyahu ve hükümetindeki siyasetçiler aleyhinde pankart, afiş ve dövizler taşıdı.

Hükümetin istifası sloganları atan binlerce kişi kortej halinde, güvenlik güçlerinin her yönü demir bariyerler ve otobüslerle kapattığı Menachem Begin Caddesi'ne doğru düdükler ve ıslıklar çalarak yürüdü.

Protesto alanında Netanyahu'nun yüzünün kanlı olduğu pankartların yanı sıra "Suç Bakanı" yazan pankartlar dikkati çekti.

Ayrıca, "Sen baştasın sen suçlusun" afişleri taşıyan katılımcılar, Kolombiyalı suç örgütü elebaşı Pablo Escobar'ın fotoğrafıyla Netanyahu'nun resmini kolajladıkları "Bibi Escobar" yazılı dövizler taşıdı.

Demir bariyerlerle kapatılan caddede polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı.

Esir takası talebiyle de gösteriler yapıldı

Hükümet karşıtı protestolara eş zamanlı olarak Menachem Begin Caddesi üzerindeki Savunma Bakanlığının önünde de İsrailli esirlerin salıverilmesi çağrılarıyla başka bir gösteri düzenlendi.

Yüksek sesle Gazze'deki esirlerin bir an önce evlerine dönmesi çağrısı yapan protestocular, davullar ve düdükler çaldı.

"Hepsi hemen eve!", "Hey Joe! Biden, onları kurtarmamıza yardım et", "Yardım!" yazılı dövizler taşıyan ve hükümeti suçlayan sloganlar atan göstericiler, Bakanlığın önünde meşaleler yaktı.

Kaplan Caddesi'nden yürüyerek Bakanlığın önüne gelen hükümet karşıtı protestocular, esir takası talep eden göstericilerle birlikte eylemlerine devam etti.

Meydanda megafonlarla bağıran katılımcılar, "Hükümet yolunu kaybetti", "Hükümetin yaptıklarına inanmıyoruz, biz yaşama inanıyoruz" sloganları attı.

AA muhabirine konuşan bir protestocu, "Bütün esirlerin bir an önce evlerine geri getirilmesini istiyoruz, zamanımız yok. Hepsinin sağ olarak İsrail'e dönmelerini istiyoruz. Bunun için ateşkese ihtiyaç var, aksi halde Gazze'de kalacaklar." dedi.

Savunma Bakanlığının önünde dört ateş

Savunma Bakanlığının önünde dört yerde ateş yakan protestocular, alevlere müdahale etmeye çalışan polis ve itfaiye ekiplerine karşı etten duvar örerek geçişleri önledi.

Bakanlığın önünde polisin müdahale ettiği eylemciler yürüyüşe devam ederek, Tel Aviv'in ana arteri Ayalon Otoyolu'nda kuzey istikametteki trafiği kapattı.

Otoyolda da ateş yakan eylemcilerden bazıları polis tarafından gözaltına alındı.

Netanyahu'nun konutunun yakınında da yüzlerce kişi toplandı

Öte yandan, İsrail'in kuzeyinde yer alan Kayserya kentindeki Netanyahu'nun şahsi konutunun yakınında da yüzlerce hükümet karşıtı kişi bir araya geldi.

İsrail bayraklarıyla toplanan göstericiler Netanyahu hükümetini eleştiren pankart ve afişler taşıdı. İsrail polisi çevrede çok sayıda birlikle konuşlandı.

Hükümet karşıtı sloganlar atan göstericiler erken seçim taleplerini yineledi.