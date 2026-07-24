İsrailliler Zeytin Ağaçlarını Tahrip Etti

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Mesafir Yatta bölgesinde, İsrail ordusunun koruması altında Filistinlilere ait 120'den fazla zeytin ağacını tahrip etti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya konuşan aktivist Ali Nevacia, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Agziye bölgesinde Filistinli Talib el-Cundi'ye ait 120'den fazla zeytin ağacını tahrip ettiğini söyledi.

Haberde, özellikle birçok Filistinli ailenin temel geçim kaynaklarından biri olan zeytin ağaçlarının hedef alındığı belirtilerek, son olayın da bölgede Filistinlilerin arazi ve mülklerine yönelik son dönemde artan saldırıların bir parçası olduğu vurgulandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.