İsraillilerin Filistinlilere Saldırısı: 8 Yaralı

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Batı Şeria'nın Ramallah ve El Halil kentlerinde Filistinlilere saldırılarında aralarında çocukların da olduğu en az 8 kişi yaralandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre İsrailliler, Ramallah kentine bağlı Yatta beldesinin Huvara bölgesinde Filistinlilere saldırdı.

İbrahim İsmail el-Cebur'un evine saldıran İsrailliler, burada bulunan Filistinlileri darbetti, olayda birkaç kişi yaralandı.

Yaralı sayısına ilişkin bilgi verilmezken, İsraillilerin saldırdığı ev sahibi Cebur'un, İsrail askerleri tarafından gözaltına alındığı aktarıldı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, İsrailli bir grubun, El Halil kentine bağlı Mesafir Yatta beldesine saldırısında ise aralarında çocuklar ve gençlerin bulunduğu 8 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yaralıların durumuna ilişkin bilgi verilmedi.