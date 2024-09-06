İsrail'de Hamas ile Esir Değişimi Anketi - Son Dakika
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İsrail'de Hamas ile Esir Değişimi Anketi

İsrail'de yapılan bir ankete göre, İsraillilerin yüzde 48'i Hamas ile esir değişimi anlaşması yapmak için Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Philadelphi Koridoru'ndan çekilmeyi destekliyor. Ankete göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümete liderlik konusunda tercih ediliyor ancak eski Başbakan Naftali Bennett ile karşı karşıya geldiğinde Bennett başbakanlığa uygun görülüyor.

06.09.2024 18:51
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İsrail'de yapılan bir anket, İsraillilerin yüzde 48'inin Hamas ile esir değişimi anlaşması yapmak için Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Philadelphi Koridoru'ndan çekilmeyi desteklediğini ortaya koydu.

Maariv gazetesinin sonuçlarını yayımladığı Lazar Araştırma Enstitüsü'nün yaptığı ankete katılanların yüzde 37'si anlaşmaya varmak için Philadelphia Koridoru'ndan vazgeçmeyi reddederken, yüzde 15'i çekimser kaldı. Katılımcıların yüzde 48'i ise esir takası anlaşmasına varmak için söz konusu koridordan çekilmeyi destekliyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bir anlaşma karşılığında Philadelphia Koridoru'ndan çekilmeyi reddettiğini defalarca duyurdu.

Ayrıca ankete göre, Netanyahu; eski Savunma Bakanı Benny Gantz, eski Başbakan ve merkez soldaki Gelecek Var Partisi lideri Yair Lapid ve İsrail Evimiz Partisi'nin lideri Avigdor Liberman ile karşılaştırıldığında hükümete liderlik etme konusunda tercih ediliyor.

Ancak Netanyahu eski Başbakan Naftali Bennett ile karşı karşıya geldiğinde; Bennett yüzde 49 oyla başbakanlığa uygun görülürken, Netanyahu ankete katılanların yüzde 34'ünün oyunu alabildi. Ankete katılanların yüzde 17'si ise bu konuda çekimser kaldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'de Hamas ile Esir Değişimi Anketi - Son Dakika

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