Issık Göl Forumu 40 Yaşında - Son Dakika
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Issık Göl Forumu 40 Yaşında

17.06.2026 11:03
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Cengiz Aytmatov'un başlattığı forum, 18-21 Haziran'da 'Geleceğe Birlikte' temasıyla toplanıyor.

Dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un 1986'da bizzat başlattığı ve küresel bir entelektüel diplomasi köprüsü haline gelen Issık Göl Forumu, kuruluşunun 40. yılında kapılarını yeniden açıyor.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) himayesinde ve Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanlığının organizasyonunda düzenlenecek forum, 18- 21 Haziran tarihlerinde Issık Göl kıyısındaki Çolpon-Ata şehrinde yapılacak.

"Medeniyetlerin Yol Ayrımındaki Dünya: Geleceğe Birlikte" ana temasıyla düzenlenecek uluslararası forumda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu da katılımcılara hitap edecek.

Ana tema: "Geleceğe birlikte"

Forum, bu yıl "Medeniyetlerin yol ayrımındaki dünya: Geleceğe birlikte" ana temasıyla toplanıyor.

Medeniyetler arası diyalog, küresel barışın inşası ve insanlığın modern çağda karşı karşıya kaldığı yeni sınamaların masaya yatırılacağı forumda, dünya çapında ünlü düşünürler, yazarlar, bilim insanları ve devlet adamları katılacak.

İlk forum "Yaratıcılık yoluyla hayatta kalma" sloganıyla toplanmıştı

Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un girişimiyle hayata geçirilen forumun ilki, 14 Ekim 1986 tarihinde Issık Göl kıyısındaki Çolpon-Ata şehrinde, "Yaratıcılık yoluyla hayatta kalma" sloganı altında düzenlendi.

Siyasi kutuplaşmaların ve Soğuk Savaş rüzgarlarının tırmandığı bir dönemde barışçıl bir diyalog zemini sunan bu forum, dünya literatürüne "Issık Göl Ruhu" olarak geçti.

Dünya edebiyatı ve sanatının 12 ünlü isminin bir araya geldiği bu buluşmaya, Türkiye'den de usta yazar Yaşar Kemal ve sanatçı Zülfü Livaneli katıldı.

Issık Göl Forumu'nun ikincisi 1997 yılında Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te toplanırken bu toplantıda dünya siyasetine yön veren isimlerin yanı sıra dönemin Türkiye Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel de yer aldı.

TÜRKSOY tarafından Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un doğumunun 90'ıncı yılı dolayısıyla "Anma Yılı" ilan edilen 2018'de Issık Göl Forumu'nun üçüncüsü yapıldı.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki toplantıda Issık Göl Forumu'nun adının "Cengiz Aytmatov Uluslararası Issık Göl Forumu" olarak değiştirilmesi kararlaştırıldı.

Daha sonraki forumlar, çeşitli ülkelerde de organize edildi.

Kaynak: AA

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