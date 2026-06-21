Issık Göl Forumu Sona Erdi - Son Dakika
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Issık Göl Forumu Sona Erdi

Issık Göl Forumu Sona Erdi
21.06.2026 12:50
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Cengiz Aytmatov Uluslararası Issık Göl Forumu, sürdürülebilir çözümler için sonuç bildirgesi kabul edildi.

Kırgızistan'da Issık Gölü kıyısındaki Çolpon-Ata şehrinde gerçekleştirilen Cengiz Aytmatov Uluslararası Issık Göl Forumu, 10 maddelik sonuç bildirgesinin kabul edilmesiyle sona erdi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı ile Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) himayesinde, Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanlığının organizasyonunda düzenlenen foruma, dünyanın farklı ülkelerinden tanınmış bilim insanları, yazarlar, devlet ve siyaset adamları ile uluslararası kuruluşların temsilcileri katıldı.

Açılış oturumu ve panellerde söz alan katılımcılar, insancılık, barış, ekoloji, güvenlik, kültürlerarası diyalog ve modern küresel zorluklar konularını gündeme taşıdı.

Forumun kurumsallaşmasını hedefleyen sonuç bildirgesinde, daimi bir sekreteryanın Bişkek'te kurulması ve etkinliğin her 4 yılda bir geleneksel olarak Issık Gölü kıyısında düzenlenmesi önerisi yer aldı.

Bildirgede, forumun Yazar Cengiz Aytmatov'un felsefi mirasını bugünün küresel ve ekolojik sorunlarıyla birleştirmesi açısından oldukça değerli olduğu vurgulanarak, artan jeopolitik gerilim, silahlı çatışmalar, iklim değişikliği, sosyo-ekonomik eşitsizlik ve hızlı teknolojik gelişmelerin, sürdürülebilir çözümler bulmak adına uluslararası toplumun çabalarının birleştirilmesini gerektirdiğinin altı çizildi.

Kaynak: AA

Cengiz Aytmatov, Kültür Sanat, Kırgızistan, Güvenlik, Güncel, Kültür, Dünya, Son Dakika

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