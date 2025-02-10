İşsizlik Oranı 20 Aydır Tek Hanede - Son Dakika
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İşsizlik Oranı 20 Aydır Tek Hanede

İşsizlik oranı aralık ayında %8,5'e gerileyerek 20 aydır tek haneli rakamlarda kalmayı sürdürüyor.

10.02.2025 13:57
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(ANKARA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) bugün yayımladığı işsizlik oranlarının ardından, "İşsizlik oranımız son 20 aydır tek hanede seyretmeye devam ediyor" açıklamasında bulundu.

TÜİK, bugün yayımladığı raporda, 2024 Aralık ayı işsizlik verilerine göre, 15 yaş üstündeki işsiz sayısının bir önceki aya göre 39 bin kişi azalarak 3 milyon 26 bin kişiye düştüğünü, işsizlik oranının 0,1 azalarak yüzde 8,5 olarak gerçekleştiğini bildirdi. Raporun ardından konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, şunları kaydetti:

"İşsizlik oranımız son 20 aydır tek hanede seyretmeye devam ediyor. İşsiz sayısı 2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 39 bin kişi, bir önceki yıla göre ise 92 bin kişi azaldı. İşsizlik oranı ise bir önceki aya göre 0,1 puan, bir önceki yıla göre 0,3 puan azalarak yüzde 8,5 seviyesine geriledi.

"Özellikle gençlerimiz ve kadınlar için yeni istihdam alanlarını desteklemeye devam edeceğiz"

2024 yılı Aralık ayında bir önceki yıla göre 428 bin kişi artan istihdam sayımız 32 milyon 718 bin kişi, 0,3 puan artan istihdam oranımız ise yüzde 49,5 olarak gerçekleşti. İşgücü sayısı aynı dönemde bir önceki yıla göre 335 bin kişi artış ile 35 milyon 743 bin kişiye ulaştı. İstihdam edilenlerin sayısını ve işgücümüzü artırmak için yenilikçi politikalarımızı sürdüreceğiz. Özellikle gençlerimiz ve kadınlar için yeni istihdam alanlarını desteklemeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Vedat Işıkhan, Politika, Ekonomi, Güncel, Aralık, Son Dakika

Son Dakika Güncel İşsizlik Oranı 20 Aydır Tek Hanede - Son Dakika

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