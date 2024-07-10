İşsizlik Oranı 2012'den Sonraki En Düşük Seviyeye Geriledi - Son Dakika
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İşsizlik Oranı 2012'den Sonraki En Düşük Seviyeye Geriledi

İşsizlik Oranı 2012\'den Sonraki En Düşük Seviyeye Geriledi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, mayısta gerçekleşen işsizlik oranının 0,1 puan düşüşle yüzde 8,4 seviyesine gerilediğini açıkladı. Ayrıca, Türkiye ekonomisinin yüzde 5,7 oranında büyüdüğü ve ihracattaki artışın ekonomik büyümeye pozitif katkı sağladığı belirtildi.

10.07.2024 14:46
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TİCARET Bakanı Ömer Bolat, mayısta 0,1 puan düşüşle yüzde 8,4 seviyesinde gerçekleşen işsizlik oranının, 2012 yılından sonraki en düşük seviyesine gerilediğini açıkladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye İstatistik Kurumu'nun paylaştığı mayıs ayı iş gücü istatistiklerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2024 yılı Mayıs ayında işsizlik oranı 0,1 puan düşüşle yüzde 8,4 seviyesinde gerçekleşerek, 2012 yılından sonraki en düşük seviyesine gerilemiştir. İstihdam oranı ise 0,4 puan artarak yüzde 50 ile tarihin en yüksek seviyesine ulaştı. Ayrıca iş gücüne katılma oranı 0,3 puan artarak yüzde 54,5 olmuştur. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı ise yüzde 15 olmuştur. Geçmiş dönemlerde yüzde 25'lere kadar yükselen genç işsizlik oranının bu seviyelere gelmesi de sevindirici bir diğer gelişmedir" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE EKONOMİSİ YÜZDE 5,7 ORANINDA BÜYÜDÜ'

Ayrıca, ihracattaki artış ve ithalattaki düşüş eğiliminin ekonomik büyümeye pozitif katkı sağladığını belirten Bakan Bolat, "Türkiye ekonomisi 2024 yılının ilk çeyreğinde yüzde 5,7 oranında büyümüş, net ihracatın büyümeye katkısı yüzde 1,6 puan olmuştur. İhracatı artırmaya yönelik aldığımız aksiyonlar yanında, yerli üreticileri haksız ve kural dışı rekabete karşı korumaya yönelik ithalat politikalarımızla üretim ve istihdamı desteklemeye devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın her defasında vurguladıkları üzere yatırım, istihdam, üretim ve ihracat öncelikleri doğrultusunda Ticaret Bakanlığı olarak çalışmalarımıza büyük bir gayretle devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İşsizlik Oranı 2012'den Sonraki En Düşük Seviyeye Geriledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İşsizlik Oranı 2012'den Sonraki En Düşük Seviyeye Geriledi - Son Dakika
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