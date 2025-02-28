İşsizlik Raporu: Kadınlar ve Gençler Zor durumda

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(ANKARA) - Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSKAR), İşsizlik ve İstihdamın Görünümü Raporu'nun Şubat 2025 yılı verilerini yayınladı. Geniş tanımlı işsiz sayısının Ocak 2020'de 7 milyon 343 bin, Ocak 2024'te 10 milyon 169 bin, Ocak 2025'te ise 11 milyon 260 bin olarak gerçekleştiği belirtilen raporda, "TÜİK tarafından açıklanan dört ayrı işsizlik türünde de kadın işsizliği erkek işsizliğinden oldukça yüksek seyrediyor. Zamana bağlı eksik istihdamdaki artış geçim sıkıntısının sonucu olarak ortaya çıkıyor. Potansiyel işgücü sayısı ise son bir yılda 860 bin kişi artarak 4,6 milyona yükseldi" ifadelerine yer verildi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı "İşgücü İstatistikleri Ocak 2025" verilerinin ardından DİSKAR tarafından açıklanan verilerde mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsiz sayısı ise Ocak 2025'te 11 milyon 260 bin kişi olarak gerçekleşti. 2020, 2024 ve 2025 Aralık dönemlerinde dar ve geniş tanımlı işsizlik arasındaki makasın genişlemeye devam ettiği ifade edilen raporda, Covid-19 pandemisi öncesi, Ocak 2020'de dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 13, dar tanımlı işsiz sayısı 4 milyon 150 bin olduğu hatırlatıldı.

Raporda, "Bir yıl önce, Ocak 2024'te ise dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 9,1, dar tanımlı işsiz sayısı 3 milyon 217, geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 26,1, geniş tanımlı işsiz sayısı ise 10 milyon 169 bindi" değerlendirmesi yapıldı.

Dar tanımlı işsizlik geriliyor gibi görülse de geniş tanımlı işsizlikte artış devam ettiği belirtilen raporda, pandemi öncesi döneme göre dar tanımlı işsizlik oranı 4,6 puan gerilemişken geniş tanımlı işsizlik oranının 6,7 puan arttığına dikkat çekildi.

Geniş tanımlı işsiz sayısının Ocak 2020'de 7 milyon 343 bin, Ocak 2024'te 10 milyon 169 bin, Ocak 2025'te ise 11 milyon 260 bin olarak gerçekleştiği belirtilen raporda, şu ifadelere yer verildi:

"Geniş tanımlı işsiz sayısındaki artışın sebebi zamana bağlı eksik istihdam ve ümitsiz işsizler ile iş aramayıp çalışmaya hazır olanları, iş arayan ancak hemen çalışmaya başlayamayacak olanları kapsayan potansiyel işgücü sayısındaki artıştır. Haftalık 40 saatten daha az çalışan ve imkanı olması durumunda daha çok çalışmayı isteyenleri kapsayan zamana bağlı eksik istihdam edilenlerin sayısı son bir yılda 445 bin artarak 3,7 milyon oldu. Zamana bağlı eksik istihdamdaki artış geçim sıkıntısının sonucu olarak ortaya çıkıyor. Potansiyel işgücü sayısı ise son bir yılda 860 bin kişi artarak 4,6 milyona yükseldi.

TÜİK tarafından açıklanan dört ayrı işsizlik türünde de kadın işsizliği erkek işsizliğinden oldukça yüksek seyrediyor. Ocak 2025'te mevsim etkisinden arındırılmış Hanehalkı İşgücü Araştırması verilerine göre işsizlik türlerinin en yüksek olduğu kategori yüzde 37,5 ile geniş tanımlı kadın işsizliği oldu. İşsizlik türlerinde ikinci yüksek işsizlik kategorisi yüzde 28,1 ile geniş tanımlı işsizliktir. Ocak 2025'te üçüncü en yüksek işsizlik kategorisi ise yüzde 22,7 genç kadın işsizliği oldu. Dar ve geniş tanımlı işsizlik arasındaki makas açılıyor: Ocak 2025'te ise dar tanımlı işsizlik yüzde 8,4 iken geniş tanımlı işsizlik yüzde 28,1 olarak gerçekleşti."