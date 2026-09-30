İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği, T24\'e erişimi 118 içerik nedeniyle engelledi

(ANKARA) - İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin, T24 internet sitesi ile T24'ün X hesabına erişimin engellenmesine ve 118 içeriğin yayından çıkarılmasına yönelik kararının gerekçesinde, haber ve paylaşımların "Türk aile yapısını zayıflatmaya yönelik" olduğu ileri sürüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Ailem Güvende" soruşturması kapsamında, T24'ün internet haber portalı ile sosyal medya hesaplarının İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği'nce erişime engellendiğini duyurdu.

İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen kararın gerekçesinde soruşturmanın detaylarına yer verildi.

"118 SÖZDE HABER" İFADESİ

Mahkeme kararında, T24'ün internet sitesi ile X hesabına ilişkin şu değerlendirmeye yer verildi:

"Aşağıda belirtilen https://x.com/t24comtr ve https://t24.com.tr/ isimli sitelerin aile düzeninin bozulmasına yönelik yaklaşık 1 yılda 118 sözde haber paylaşımı yaptığı, bu haber paylaşımlarının aile düzeninin bozulmasına ve Türk aile yapısını zayıflatmaya yönelik oldukları, genç yaşta ve reşit olmayan bireylerin cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği konularındaki gelişim süreçlerini olumsuz yönde etkileyecek nitelikte olduğu tespit edilmiş olduğu anlaşılmakla..."

Kararda, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'un 8/A maddesine dayanılarak "suç işlenmesinin önlenmesi ve kamu düzeninin korunması amacıyla" erişimin engellenmesine ve içeriğin yayından çıkarılmasına karar verildiği belirtildi.

T24.COM.TR VE X HESABI

Mahkeme, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebinin kabulüne karar verirken, erişimin engellenmesine ve içeriklerin çıkarılmasına konu URL'ler arasında https://x.com/t24comtr ile https://t24.com.tr/ adreslerini de saydı.

Kararda ayrıca T24 yazarlarına ait 118 ayrı içerik URL'si listelendi. Kararın Siber Güvenlik Başkanlığı'na gönderilmesine ve dosyanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na iadesine hükmedildi. Karara karşı iki hafta içerisinde İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği'ne itiraz yolu açık bırakıldı.