İstanbul, 17. ITS Avrupa Kongresi'ne Ev Sahipliği Yapacak

13.04.2026 14:50
Günlük 34 milyon hareketlilik ve iki kıta arasında 2 milyon yolculukla öne çıkan İstanbul, 2026'da düzenlenecek 17. ITS Avrupa Kongresi'nde akıllı ulaşımın geleceğini tartışacak.

İstanbul, günlük 34 milyon hareketlilik ve iki kıta arasında yaklaşık 2 milyon yolculukla küresel ölçekte dikkat çekiyor. Şehir, 27-29 Nisan 2026 tarihlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İSBAK öncülüğünde düzenlenecek 17. ITS Avrupa Kongresi'ne ev sahipliği yapacak. Bu prestijli kongre, 'İnovasyona Köprü Olmak: Entegre, Güvenli ve Kesintisiz Mobilite' temasıyla gerçekleştirilecek ve 50'den fazla ülkeden 3 bini aşkın katılımcıyı ağırlayacak.

Kongrede, 100'ü aşkın yabancı konuşmacı akıllı şehir teknolojileri, entegre ulaşım sistemleri ve sürdürülebilir ulaşım politikalarını tartışacak. İstanbul'un stratejik konumu, gelişmiş akıllı ulaşım altyapısı ve çok modlu ulaşım yapısı, kongre için güçlü bir zemin oluşturuyor. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Pelin Alpkökin, İstanbul'un akıllı şehir uygulamalarında önemli bir örnek teşkil ettiğini ve kongrenin yeni iş birlikleri için fırsat sunduğunu belirtti.

İSBAK Genel Müdürü Erdem Samut, İstanbul'un akıllı mobilite vizyonunun güçlü olduğunu ve kongrenin kritik bir platform olacağını vurguladı. Samut, İstanbul'da geliştirilen teknolojilerin uluslararası ölçekte ihraç edildiğini, örneğin Kavşak Kontrol Sistemlerinin Irak, Romanya, Fas ve Liberya'ya satıldığını açıkladı. Ayrıca, Ulaşım Yönetim Merkezi'nde 2.500'ün üzerinde akıllı kavşak, 742 sensör ve 1587 kameranın yönetildiğini, dijital ikiz projeleri ve yapay zeka destekli çözümlerle entegrasyonun ilerletildiğini ifade etti.

Samut, 'Otobüsüm Nerede' ve 'Deniz Taksi' uygulamaları gibi çözümlerle ulaşımı kolaylaştırdıklarını belirtti. Kongrenin, İstanbul'daki çözümleri küresel pazara taşıyacağını ve katılımcılara sahadaki uygulamaları deneyimleme fırsatı sunacağını ekledi. İstanbul, akıllı ulaşım sistemlerinin geleceğini şekillendiren bir küresel laboratuvar olarak konumlanıyor ve ITS Avrupa Kongresi 2026 bu birikimin vitrini olacak.

