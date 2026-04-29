Avrupa ile Asya'yı buluşturan İstanbul, mobilitede iş birliklerine köprü oluyor. Günlük 34 milyon hareketlilik ve iki kıta arasında yaklaşık 2 milyon yolculukla benzersiz bir sisteme sahip olan İstanbul, 17. ITS Avrupa Kongresi'ne ev sahipliği yapıyor. İBB öncülüğünde ve İSBAK ev sahipliğinde gerçekleşen kongrenin açılış töreni üst düzey katılımla gerçekleşti.

Kongrede, 'İnovasyona Köprü Olmak: Entegre, Güvenli ve Kesintisiz Mobilite' temasıyla 100'ü aşkın yabancı konuşmacı yer alıyor. Açılış konuşmalarında İstanbul'un akıllı ulaşım vizyonu ve küresel mobilite sistemindeki rolü vurgulandı. İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, İstanbul'un hareketliliğini bilgi ve teknolojiyle yönettiklerini belirtti. ERTICO CEO'su Joost Vantomme ise iş birliği köprülerinin önemine değindi.

Kongre kapsamında yapay zeka destekli trafik yönetimi, dijital ikiz teknolojileri ve sürdürülebilir mobilite çözümleri ele alınıyor. İBB iştirak şirketleri, fuar alanında akıllı ulaşım projelerini sergiliyor. ITS Avrupa Kongresi, üç gün boyunca sektöre yön verecek stratejik oturumlara ev sahipliği yapacak.