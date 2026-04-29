İstanbul, 17. ITS Avrupa Kongresi'ne Ev Sahipliği Yapıyor

29.04.2026 13:24
Günlük 34 milyon hareketlilik ve iki kıta arasında 2 milyon yolculukla mobilitede benzersiz bir sisteme sahip İstanbul, 17. ITS Avrupa Kongresi'ne ev sahipliği yapıyor. Kongre, 50 ülkeden 3 bini aşkın katılımcıyı bir araya getiriyor.

Avrupa ile Asya'yı buluşturan İstanbul, mobilitede iş birliklerine köprü oluyor. Günlük 34 milyon hareketlilik ve iki kıta arasında yaklaşık 2 milyon yolculukla benzersiz bir sisteme sahip olan İstanbul, 17. ITS Avrupa Kongresi'ne ev sahipliği yapıyor. İBB öncülüğünde ve İSBAK ev sahipliğinde gerçekleşen kongrenin açılış töreni üst düzey katılımla gerçekleşti.

Kongrede, 'İnovasyona Köprü Olmak: Entegre, Güvenli ve Kesintisiz Mobilite' temasıyla 100'ü aşkın yabancı konuşmacı yer alıyor. Açılış konuşmalarında İstanbul'un akıllı ulaşım vizyonu ve küresel mobilite sistemindeki rolü vurgulandı. İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, İstanbul'un hareketliliğini bilgi ve teknolojiyle yönettiklerini belirtti. ERTICO CEO'su Joost Vantomme ise iş birliği köprülerinin önemine değindi.

Kongre kapsamında yapay zeka destekli trafik yönetimi, dijital ikiz teknolojileri ve sürdürülebilir mobilite çözümleri ele alınıyor. İBB iştirak şirketleri, fuar alanında akıllı ulaşım projelerini sergiliyor. ITS Avrupa Kongresi, üç gün boyunca sektöre yön verecek stratejik oturumlara ev sahipliği yapacak.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2026 13:36:40. #.0.5#
