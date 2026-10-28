İstanbul 2 Nolu Barosu Başkanı Saka, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

(İSTANBUL) - İstanbul 2 Nolu Barosu, başkanlığa seçilen Rıza Saka, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü açıkladı. Görüşmede baronun yeni dönem hedefleri ve projeleri ele alınırken, Erdoğan'a baronun kuruluşuna imkan sağlayan süreçteki katkıları nedeniyle teşekkür edildi.

İstanbul 2 Nolu Barosu Başkanı Rıza Saka, göreve seçilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Baronun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul 2 Nolu Barosu Başkanlığına seçilmesinin ardından Baro Başkanımız Av. Rıza Saka, Sayın Cumhurbaşkanımız ile bir görüşme gerçekleştirmiştir. Görüşmede, yeni çalışma dönemine ilişkin kurumsal hedeflerimiz, çalışma planlarımız ve hayata geçirilecek projelerimiz Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edilmiştir.

Baromuzun kuruluşuna imkan sağlayan iradenin oluşmasındaki katkıları dolayısıyla kendilerine teşekkür edilirken; kuruluş ilkelerimiz doğrultusunda hukukun üstünlüğünü, bağımsız savunmayı ve meslektaşlarımızın haklarını esas alarak kurumsal yapımızı daha da güçlendirme kararlılığımız ifade edilmiştir.

İstanbul 2 Nolu Barosu'nun güçlenerek ve büyüyerek; mesleğimizin sorunlarına çözüm üreten ve adalete erişime katkı sunan bir anlayışla yoluna devam edeceği vurgulanmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımıza nazik kabulleri ve yakın ilgileri nedeniyle teşekkür ederiz."