İstanbul 2 Nolu Barosu, Gazze soykırımı delillerini UCM'ye sundu - Son Dakika
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İstanbul 2 Nolu Barosu, Gazze soykırımı delillerini UCM'ye sundu

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İstanbul 2 Nolu Barosu, içerisinde Anadolu Ajansı'nın (AA) Filistin'den derlediği fotoğraf ve videoların da yer aldığı Gazze'deki soykırımı gösteren delillerini Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) sundu.

İstanbul 2 Nolu Barosu, içerisinde Anadolu Ajansı'nın (AA) Filistin'den derlediği fotoğraf ve videoların da yer aldığı Gazze'deki soykırımı gösteren delillerini Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) sundu.

İstanbul 2 Nolu Barosu heyeti, İsrailli yöneticilerin Gazze'de işlediği soykırım ve insanlığa karşı suçlara ilişkin, AA'nın Filistin'den elde ettiği fotoğraf ve videoların da yer aldığı ek delil dosyasını Hollanda'nın idari başkenti Lahey'de UCM'ye sundu.

Heyet, UCM'ye yaptığı ziyaretin ardından Lahey'de basın açıklaması yaptı.

İstanbul 2 Nolu Barosu Başkanı Avukat Yasin Şamlı, 5 Aralık 2023'te UCM'ye İsrail'in Gazze'de işlediği soykırım, insanlığa karşı suçlar, savaş suçları ve saldırı suçları nedeniyle başvuruda bulunduklarını, bu başvuruya 12 ülkeden 3 bin 61 hukukçunun imzalarıyla destek verdiğini hatırlattı.

Bugün ise kadın ve çocuklara yönelik soykırıma ilişkin 6 klasörlük delil sunduklarını belirten Şamlı, dosyada mağdur beyanları, fotoğraflar, videolar, kitaplar ve raporların yer aldığını söyledi.

Şamlı, delillerde özellikle katledilen çocuk ve kadınların fotoğraflarının bulunduğunu, bunlara ilişkin sayısal verileri ortaya koyan raporların da dosyaya eklendiğini kaydetti.

Türkiye'deki yerel mahkemelerde de sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunduklarını ve yakalama kararları çıktığını aktaran Şamlı, "Soykırımcılar ve insanlığa karşı suç işleyenler cezalandırılıncaya kadar bu davanın takipçisi olacağız. Adalet mücadelemiz yalnızca Türkiye'de değil bütün dünya çapında devam edecek." ifadelerini kullandı.

Şamlı, kamuoyunun imzasına sundukları başvuruya çeşitli ülkelerden yaklaşık 700 bin kişinin destek verdiğini sözlerine ekledi.

Delillerde AA'nın fotoğraf ve videoları kullanıldı

AK Parti Denizli Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi Cahit Özkan, Uluslararası Adalet Divanı'nda ve UCM'de yürütülen soruşturma ve davaların en önemli delil kaynağının, AA'nın Filistin'de çektiği fotoğraflar ve topladığı deliller olduğunu söyledi.

Özkan, İstanbul 2 Nolu Barosu olarak hukukçu heyetleriyle dosyalarını UCM'ye tevdi ettiklerini belirterek, mahkemede yürütülen soruşturmaların arkasındaki en büyük gücün uluslararası vicdan ve toplumun talepleri olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde devlet olarak, İstanbul 2 Nolu Barosu ve Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarının bu davaya verdiği desteği uluslararası vicdanı da içine alacak şekilde sürdüreceklerini kaydeden Özkan, "Adaleti bulana kadar süreci takip ederek davanın her aşamasında sıcaklığını ve samimiyetini ayakta tutmaya devam edeceğiz." dedi.

"Filistin davasında sonuna kadar hakkı savunacağız"

AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Av. Dr. Mehmet Sarı da Türkiye'nin, Türk milletinin ve Türk-İslam ümmetinin her zaman adaletin yanında olduğunu belirterek, Filistin davasında mahkemeler huzurunda hakkı ve hukuku savunmaya sonuna kadar devam edeceklerini söyledi.

Sarı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın destekleriyle Filistin davasında adalet mücadelesini sürdüreceklerini kaydederek, İstanbul 2 Nolu Barosunun yaptığı başvurunun önemine dikkati çekti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul 2 Nolu Barosu, Gazze soykırımı delillerini UCM'ye sundu - Son Dakika

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