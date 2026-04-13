İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Ekrem İmamoğlu ve Diğer Sanıkların Duruşması

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, İBB Başkanı Danışmanı Murat Ongun, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İmamoğlu'nun kayınbiraderi Cevat Kaya ve avukatı Mehmet Pehlivan'ın da aralarında bulunduğu bazı tutuklu sanıklar katıldı. Bir kısım tutuksuz sanıklar, avukatlar, CHP'li milletvekilleri ve tutuklu sanıkların yakınları da duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada söz alan Ekrem İmamoğlu, tutuklanmasının ardından Beyoğlu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan İnan Güney ve bazı arkadaşlarının dosyaya eklendiğini belirtti. Duruşma, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan İmamoğlu'nun siyasi danışmanı tutuklu sanık Necati Özkan'ın savunmasının alınmasıyla devam etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı ihbar eden, Hazine ve Maliye, İçişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Tarım ve Orman bakanlıkları ile İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Şişli Belediye Başkanlığı suçtan zarar gören olarak yer alıyor. İddianamede, 16 kişi müşteki, 89'u tutuklu, 7'si firari, 5'i müşteki sanık olmak üzere toplam 407 kişi sanık olarak bulunuyor.

Suç örgütünün 2014'ten bugüne faaliyetleri anlatılan iddianamede, 143 eyleme ilişkin menfaatle sebep olunan kamu zararının, suç tarihleri itibarıyla toplamda menkul olarak yaklaşık 160 milyar Türk lirası ve 24 milyon ABD doları, gayrimenkul olarak ise İstanbul ile ülke genelinde 95 taşınmazdan ibaret olduğu değerlendiriliyor. İddianamede yer alan örgüt şemasında, Ekrem İmamoğlu örgüt elebaşı, Murat Ongun, Fatih Keleş, Adem Soytekin, Ertan Yıldız, Hüseyin Gün ve Murat Gülibrahimoğlu örgüt yöneticisi olarak belirtiliyor.

İddianamede, Ekrem İmamoğlu'nun suç işleme amacıyla örgüt kurmak, kişisel verilerin kaydedilmesi, kamu malına zarar verme, rüşvet, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, irtikap, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, ihaleye fesat karıştırma, çevrenin kasten kirletilmesi, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet, Orman Kanunu'na muhalefet ve Maden Kanunu'na muhalefet suçlarından toplam 849 yıldan 2 bin 430 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. Diğer sanıklar için de benzer suçlardan çeşitli hapis cezaları talep ediliyor, örneğin Fatih Keleş için 556 yıl 8 aydan 1542 yıl 8 aya kadar, Murat Ongun için 287 yıl 6 aydan 779 yıl 6 aya kadar hapis cezaları öngörülüyor.

İddianamede, Adem Soytekin, Hüseyin Gün ve Ertan Yıldız hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması isteniyor. Ayrıca, Resul Emrah Şahan için 35 yıldan 91 yıla kadar, Mehmet Murat Çalık için 30 yıldan 88 yıla kadar hapis cezaları talep ediliyor.