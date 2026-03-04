İstanbul'a 100 Kreş ve Anaokulu Müjdesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul'a 100 Kreş ve Anaokulu Müjdesi

İstanbul\'a 100 Kreş ve Anaokulu Müjdesi
04.03.2026 22:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Valisi Gül, 100 kreş, anaokulu ve Kur’an kursu yapılacağını duyurdu.

'MUHTARLAR ile İftar Buluşması' programında buluşan İstanbul Valisi Davut Gül, "İstanbul'da 100 tane kreş, 100 tane anaokulu ve 100 4-6 yaş Kur'an kursu yapacağız. İhtiyaç olan her mahallede hemen yapmaya başlayacağız" dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül, Bakırköy'de bir otelde düzenlenen 'Muhtarlar ile İftar Buluşması' programına katıldı. Programa Vali Gül'ün yanı sıra İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ve çok sayıda mahalle muhtarı katıldı. Program kapsamında yürütülen kan bağışı kampanyasında en fazla bağış toplanmasına katkı sunan mahalle muhtarlarına plaket verildi. İftar programında konuşan Gül, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde İstanbul'da sizlerle birlikte her mahallede güzel işler yapmaya gayret ediyoruz. Aslında İstanbul'da yapılanları en iyi muhtarlarımız biliyor. Çünkü işin çilesini çeken sizlersiniz. Sıkıntılı dönemi de yaşıyorsunuz, vatandaşlarımızdaki o rahatlığı da ilk görenler sizlersiniz. Yapılanları biliyorsunuz. Bundan sonra inşallah sizlerle birlikte 1,5 sene, bilemediniz 2 sene içerisinde birkaç proje uygulayacağız. Bu sayacağım projelere de mahallenin ihtiyacı varsa ve uygun arsa varsa hemen bu ay içerisinde başlayacağız. Bazılarını çelik konstrüksiyon olarak yıl içinde bitireceğiz, bazılarını da gelecek sene tamamlayacağız" dedi.

'100 KREŞ, 100 ANAOKUL YAPACAĞIZ'

İstanbul genelinde sosyal donatı alanlarını artıracaklarını ifade eden Vali Gül, "100 tane kreş yapacağız. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza teslim edeceğiz. 6 aylık çocuklardan 3-4 yaşına kadar kalabilecekleri mekanlar olacak. Yeni doğum yapan anneler iş hayatına atılırken çocuklarını bırakabilecekleri mekanlara ihtiyaç var. İstanbul'da hizmet sunmak önemli ama ekonomik olarak alım gücünün yetebileceği şekilde sunmak daha önemli. Buraları sembolik ücretlerle Bakanlığımız işletecek. İkincisi, ihtiyaç olan mahallelerde 100 anaokulu yapacağız. Üçüncüsü ise 4-6 yaş Kur'an kursları yapacağız. 4-6 yaş Kur'an kursu aslında Diyanet'in anaokulu. Kreşleri Aile Bakanlığımız, anaokullarını Milli Eğitim Bakanlığımız, 4-6 yaş Kur'an kurslarını ise müftülüklerimiz işletecek" dedi. Çocuk ve gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak tutulması için spor yatırımlarına da ağırlık verileceğini belirten Gül, "Kapalı spor salonları yapmak istiyoruz. Sadece ismi kapalı olacak; 7/24 hemşerilerimizin hizmetinde, mahalle ölçeğinde kullanılacak salonlar olacak. 100 tane yapmayı planlıyoruz. İlave olarak 100 halı saha yapmayı planlıyoruz. Yani 100 tane halı saha, 100 tane kapalı spor salonu, 100 tane kreş, 100 tane anaokulu, 100 tane 4-6 yaş Kuran kursu yapacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'a 100 Kreş ve Anaokulu Müjdesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıklar hakim karşısına çıktı Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıklar hakim karşısına çıktı
İran’dan Türkiye’ye füze atılmasının ardından Pezeşkiyan’dan dikkat çeken açıklama İran'dan Türkiye'ye füze atılmasının ardından Pezeşkiyan'dan dikkat çeken açıklama
Düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk açıklama Düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama
Ankara-Çorum arası yolculuk süresi 1 saat 20 dakikaya inecek Ankara-Çorum arası yolculuk süresi 1 saat 20 dakikaya inecek
Harry Maguire’a hapis cezası Harry Maguire'a hapis cezası
Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor

22:24
Beyaz Saray’dan “Trump İran için Kürt grupları silahlandıracak“ iddiasına yalanlama
Beyaz Saray'dan "Trump İran için Kürt grupları silahlandıracak" iddiasına yalanlama
22:24
Tahran’da binlerce kişi sokaklara indi
Tahran'da binlerce kişi sokaklara indi
21:17
Erbil ve Bağdat’ta patlama sesleri duyuluyor ABD’den vatandaşlarına ’’Ülkeyi terk edin’’ uyarısı geldi
Erbil ve Bağdat'ta patlama sesleri duyuluyor! ABD'den vatandaşlarına ''Ülkeyi terk edin'' uyarısı geldi
21:15
Putin, Rusya’nın Avrupa gaz piyasasından tümüyle çekilebileceğini söyledi
Putin, Rusya'nın Avrupa gaz piyasasından tümüyle çekilebileceğini söyledi
21:00
Devlet dairesinde skandal: Vatandaş o anları kayda alıp paylaştı
Devlet dairesinde skandal: Vatandaş o anları kayda alıp paylaştı
20:30
Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor
Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 23:09:39. #7.12#
SON DAKİKA: İstanbul'a 100 Kreş ve Anaokulu Müjdesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.