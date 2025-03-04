Meteoroloji mühendisi tarih verdi! İstanbul'a bahar havası geliyor - Son Dakika
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Meteoroloji mühendisi tarih verdi! İstanbul'a bahar havası geliyor

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Meteoroloji mühendisi Güven Özdemir, İstanbul'da hava sıcaklıklarının yükselişe geçeceğini belirterek, "Çarşamba gününden itibaren güneşin etkisini artırmasıyla sıcaklıklar hafta sonuna kadar kademeli olarak 15 dereceye kadar yükselecek. İstanbul'a bahar havası gelecek." dedi. Havanın rüzgarlı olacağını belirten Özdemir, 15 Mart'tan itibaren sıcaklıkların tekrar düşeceğini aktardı.

04.03.2025 09:16  Güncelleme: 09:36
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Yurt genelinde hakim olan soğuk, yağmurlu ve karlı hava yerini güneşe bırakıyor. İstanbul Aydın Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi ve meteoroloji mühendisi Güven Özdemir, kentte hava sıcaklıklarının yükselişe geçeceğini, yüksek basınç sisteminin etkisiyle bahar havasının yaşanacağını söyledi.

"İSTANBUL'A BAHAR HAVASI GELECEK"

Özdemir, bölgeye giren alçak basınç ve cephe sisteminin etkisiyle kentte 2 gündür havanın soğuk ve yağışlı geçtiğini belirtti. İstanbul'da bugünden itibaren hava sıcaklıklarının yükselmeye başlayacağını aktaran Özdemir, "Gece sıcaklıkları 4 derece civarında, gündüz sıcaklıkları ise 10 derece seviyelerinde olacak. Çarşamba gününden itibaren güneşin etkisini artırmasıyla sıcaklıklar hafta sonuna kadar kademeli olarak 15 dereceye kadar yükselecek. İstanbul'a bahar havası gelecek." dedi.

GECE İLE GÜNDÜZ ARASINDA SICAKLIK FARKI FAZLA OLACAK

Özdemir, hava sıcaklığının artmasına rağmen gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkının fazla olacağını vurgulayarak, "Havanın açık olması nedeniyle radyasyonla ısı kaybı artacak. Bu da gece sıcaklıklarının düşük, gündüz sıcaklıklarının yüksek olmasına neden olacak. İstanbul'da özellikle açık havalarda sıcaklık farkı 10 dereceyi bulabilir. Vatandaşlarımızın ani sıcaklık değişimlerine karşı dikkatli olması gerekiyor." diye konuştu.

"DENİZ ULAŞIMINDA AKSAMALAR OLABİLİR"

Özdemir, İstanbul'da bugün ve yarın kuzey yönlü rüzgarların etkili olacağını belirterek, "Rüzgar hızının 30 ila 50 kilometre/saat seviyelerine ulaşması bekleniyor. Bu nedenle özellikle deniz ulaşımında aksamalara karşı dikkatli olunmalı." uyarısında bulundu.

"SOLUNUM RAHATSIZLIĞI OLANLAR TEDBİR ALMALI"

İlerleyen günlerde Orta Avrupa üzerinden gelen yüksek basınç sisteminin etkili olacağını ve bu durumun rüzgarın zayıfladığı bölgelerde hava kirliliğini artırabileceğini aktaran Özdemir, "Eğer rüzgar İstanbul'da hafiflerse, özellikle trafiğin yoğun olduğu saatlerde hava kirliliği belirgin hale gelebilir. Solunum rahatsızlığı olan bireyler tedbir almalı." ifadelerini kullandı.

SICAKLIKLAR TEKRAR DÜŞECEK

Özdemir, mart ayının ikinci yarısında İstanbul'da sıcaklıkların tekrar düşebileceğini kaydetti. Martın sonlarına doğru sıcaklık dalgalanmaları yaşanacağını aktaran Özdemir, şunları dile getirdi:

"Geçici soğuma dalgaları ve yağış geçişleri görülebilir. İlkbaharın ilk ayı olan mart ayında ılık hava ve soğuk havanın yanı sıra yağışlı hava etkili olurken Doğu Anadolu ve yüksek kesimlerde aralıklı da olsa kar yağışları ihtimali var. Günlerin uzaması ve güneşlenme miktarının artması ile sıcaklıklar mevsim normallerine ulaşacaktır. Yüksek basıncın etkili olduğu günlerde sis, pus ve don olaylarına, karın yoğun yağdığı bölgelerde çığ düşmesine dikkat edilmelidir."

Meteoroloji mühendisi tarih verdi! İstanbul\'a bahar havası geliyor
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Meteoroloji mühendisi tarih verdi! İstanbul'a bahar havası geliyor - Son Dakika

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