İstanbul\'a Dönüşte Trafik Yoğunluğu

9 günlük Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde veya tatil bölgelerinde geçiren İstanbulluların geri dönüş yolculuğu devam ederken, gece saatlerinde kentin girişinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. TEM Otoyolu'nun Kurtköy mevkisi başta olmak üzere Pendik ve Sancaktepe kesimlerinde araç yoğunluğu arttı. Akşam saatlerinde İstanbul istikametinde bazı noktalarda yoğun şekilde devam eden trafik, gece saatlerinde yer yer durma noktasına geldi. Yoğunluğun artması nedeniyle otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.