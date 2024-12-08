İstanbul'a Kuvvetli Yağış Uyarısı

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(İSTANBUL)- AKOM, pazartesi sabah 10.00'dan itibaren Avrupa yakası geneli ile Anadolu yakasında boğaz çevresi ağırlıklı olarak İstanbul genelinde sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, İstanbul genelinde yarın sabah itibarıyla etkili olacak yer yer gök gürültülü sağanak yağışa karşı uyardı. Buna göre güneyin ılık ve nemli havasını Marmara Bölgesi'ne taşıyan alçak basınç sistemi nedeni ile sıcaklıkların 14-17 dereceler civarında mevsim normalleri üzerinde seyredeceği bekleniyor. Ancak pazartesi sabah saatlerinden (10.00) itibaren Avrupa yakası geneli ile Anadolu yakası Boğaz çevresi ağırlıklı olmak üzere il genelinde sağanak, yer yer kuvvetli (20-40kg/m2) gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

Çarşamba akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor

AKOM, yağışların çarşamba akşam saatlerine kadar İstanbul'da aralıklarla etkili olmaya devam etmesi beklenen yerel olarak görülecek kuvvetli yağışlar nedeni ile yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazırlıklı ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.