Akom'dan İstanbul İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı
22.04.2026 12:27  Güncelleme: 12:51
İBB Afet İşleri Dairesi, Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın İstanbul ve Marmara'yı etkileyeceğini açıkladı. Özellikle öğle saatlerinden itibaren kuvvetli yağışlar bekleniyor. Hafta sonu sıcaklıkların 20°C civarına yükselebileceği öngörülüyor.

(İSTANBUL) İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, İstanbul'da Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağını açıkladı. Yağışların özellikle öğle saatlerinden itibaren etkisini artırarak yer yer kuvvetli şekilde görüleceği tahmin ediliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM)'dan İstanbul ve Marmara Bölgesi için yağış uyarısı yaptı. İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesi genelinin Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havaların etkisi altına giriyor. Cuma gününe kadar aralıklı yağış geçişlerinin görüleceği, sıcaklıkların 12-16°C aralığında mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

AKOM, beklenen kuvvetli yağış nedeni ile yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması yönünde vatandaşları uyardı.

Sıcaklık hafta sonu yeniden yükselecek

Hafta sonu itibari ile havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olacağı, sıcaklıkların 20°C'ler civarında yükseleceği öngörülüyor.

Barajlarda doluluk oranı yüzde 70,39 düzeyinde

Öte yandan İstanbul'daki baraj doluluk oranı yüzde 70,39 seviyesinde bulunuyor. Barajlardaki su miktarı 611 milyon metreküp olarak ölçüldü.

Kaynak: ANKA

