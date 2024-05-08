İstanbul Adliyesinde Hakim ve Savcı Adaylarına Yönelik Uygulama Atölyesi Açıldı - Son Dakika
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İstanbul Adliyesinde Hakim ve Savcı Adaylarına Yönelik Uygulama Atölyesi Açıldı

İstanbul Adliyesinde Hakim ve Savcı Adaylarına Yönelik Uygulama Atölyesi Açıldı

İstanbul Adliyesinde hakim ve savcı adaylarının pratik bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik atölye faaliyete geçirildi. Atölyede, duruşma salonu, olay yeri inceleme maketleri ve adli olay canlandırmaları gibi uygulamalar yer alacak. Adaylar, teorik bilgilerini pratiğe dönüştürerek daha etkin bir şekilde mesleğe hazırlanabilecekler.

08.05.2024 13:54
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İstanbul Adliyesinde hakim, savcı adaylarının pratik bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik hakim ve savcı odası, duruşma salonu ile olay yeri inceleme maketlerinin yer aldığı uygulama atölyesi açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca faaliyete geçirilen atölyenin açılışı, Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosundan Sorumlu Başsavcı Vekili Mehmet Yılmaz ve hakim, savcı adaylarının katılımıyla yapıldı.

Cinayet, trafik kazası ve intihar olaylarıyla ilgili maket modellerine yer verilen atölyenin tanıtımında, hakim ve savcı adaylarından oluşan bir grup eşliğinde adli olay canlandırması gerçekleştirildi.

Başsavcı Vekili Yılmaz, hakim ve savcı adaylarının teoride elde ettiği bilgileri, uygulama atölyesinde pratiğe dönüştüreceklerini bildirdi.

Atölyede cumhuriyet savcılarının olay yerine gittiği zaman maddi gerçeğin ortaya çıkarılması adına hangi işlemleri yapması, hangi delilleri toplaması gerektiğine ilişkin pratik çalışmalar yapılacağını belirten Yılmaz, adalet hizmetlerinin vatandaşlara etkin ve verimli sunulabilmesi için gerekli çalışmalara devam edildiğini söyledi.

Savcı adayı Bahadır Başkan da uygulama atölyesiyle stajlarının daha verimli geçeceğini, eğitimlerinin pratiğe geçirilmesinde atölyenin iyi bir araç olacağını dile getirdi.

Hakim adayı Ulaş Gül ise üniversitede ve staj sürecinde ciddi eğitimden geçtiklerini, uygulama atölyesinin de kendilerini mesleğe pratik anlamda hazırlayacağını ifade etti.

Kaynak: AA

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