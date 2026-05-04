İstanbul AFSİAD toplantısı: İş dünyasından yoğun katılım - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul AFSİAD toplantısı: İş dünyasından yoğun katılım

İstanbul AFSİAD toplantısı: İş dünyasından yoğun katılım
04.05.2026 16:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul AFSİAD tarafından düzenlenen Afyon İş İnsanları Buluşması, çok sayıda üst düzey isim ve iş insanının katılımıyla gerçekleşirken, programda iş dünyası arasındaki bağların güçlendirilmesi, yeni iş birliklerinin oluşturulması ve İstanbul ile Afyonkarahisar arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi hedeflendi.

İstanbul AFSİAD tarafından TCDD Fenerbahçe Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen yemekli programda, Afyon İş İnsanları Buluşması gerçekleştirildi. Programda konuşan İstanbul AFSİAD Başkanı Hüseyin Çelik, iş dünyamızın kıymetli temsilcileriyle bir araya gelmenin memnuniyetini yaşadıklarını belirtti.

Programa; İçişleri Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı başta olmak üzere, Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, İstanbul Vali Yardımcısı Okan Leblebicier, İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Abdurrahman Soğuksu, Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu ve çok sayıda bürokrat katılım sağladı.

İstanbul AFSİAD toplantısı: İş dünyasından yoğun katılım

Söz konusu buluşmanın; iş dünyasının güçlenmesi, hemşehrilik bağlarının pekişmesi ve yeni iş birliklerinin oluşması adına verimli geçtiği ifade edildi. Farklı sektörlerden iş insanlarının yanı sıra uluslararası katılımcıların da yer aldığı programın, İstanbul ile Afyonkarahisar arasındaki ticari ve sosyal köprülerin daha da güçlenmesine katkı sağladığı kaydedildi.

Program sonunda, organizasyona katılım sağlayan tüm misafirlere teşekkür edilerek birlik ve beraberliğin daim olması temennisinde bulunuldu.

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul AFSİAD toplantısı: İş dünyasından yoğun katılım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’den alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu organizatörlerine önce işkence, sonra sözde mahkeme İsrail'den alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu organizatörlerine önce işkence, sonra sözde mahkeme
Arda Turan’ın Shakhtar Donetsk’i derbide 3 puana uzandı Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i derbide 3 puana uzandı
4 ili bağlayacak hızlı tren hattı yolda: 6,5 saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya düşecek 4 ili bağlayacak hızlı tren hattı yolda: 6,5 saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya düşecek
Parkta motosiklet keyfi 180 bin liraya mal oldu Parkta motosiklet keyfi 180 bin liraya mal oldu
Levski Sofya 17 yıl sonra şampiyon oldu Levski Sofya 17 yıl sonra şampiyon oldu
Konak’ta tetikçiyle tehdit iddiası Belediye Başkanı Mutlu’dan açıklama var Konak'ta tetikçiyle tehdit iddiası! Belediye Başkanı Mutlu'dan açıklama var

17:00
Amedspor’un yıldızının açtığı bayrağı gören polis hemen müdahale etti
Amedspor'un yıldızının açtığı bayrağı gören polis hemen müdahale etti
15:50
ABD’li komutan İran’ın burnunun dibine kadar girdi Olay görüntüler
ABD'li komutan İran'ın burnunun dibine kadar girdi! Olay görüntüler
15:13
Bakanlık affetmedi Çevreyi kirleten AK Partili vekilin şirketine 2.5 milyon TL ceza
Bakanlık affetmedi! Çevreyi kirleten AK Partili vekilin şirketine 2.5 milyon TL ceza
15:05
Hürmüz’de sıcak saatler Körfez ülkesine ait petrol tankeri vuruldu
Hürmüz'de sıcak saatler! Körfez ülkesine ait petrol tankeri vuruldu
14:58
Türk futbolunu karıştıran görüntü 9 gollü maça şike soruşturması
Türk futbolunu karıştıran görüntü! 9 gollü maça şike soruşturması
14:30
Okul çevresinde peş peşe silah sıkıldı, öğrenciler ve veliler korku dolu anlar yaşadı
Okul çevresinde peş peşe silah sıkıldı, öğrenciler ve veliler korku dolu anlar yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2026 17:19:44. #7.13#
SON DAKİKA: İstanbul AFSİAD toplantısı: İş dünyasından yoğun katılım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.