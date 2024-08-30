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İstanbul Anadolu Yakası'nda sağanak yağış etkili oluyor

İSTANBUL - İstanbul'da öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış Anadolu Yakası'nda etkili oluyor.

İstanbul'da Anadolu Yakası'nda öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış etkisini arttırdı. Yağış nedeniyle sürücülerin ara arter yollarda kontrollü olarak seyrettiği gözlendi. Yağmur yağışı Anadolu Yakası'nda birçok semtten görüntülendi. Yağışların İstanbul'da yarına kadar yağışın devam etmesi bekleniyor.

Yağmura tedbirli bir şekilde çıkan Mehmet Mendi, "son dönemlerde hava durumlarında oldukça çok zirzaklı durumlar oluyor. Her an beklemmedik yağmurlarla karşılaşıyoruz. İnsanlarımızın bu yağmurlara hazırlıklı olması gerekiyor. Yağmur diyince sudur. Umarız bu yağmurlar halkımıza zarat vermeden su ihtiyacımızı temin eder" diye konuştu.

Yağmura tedbirsiz yakalanan Bilal Uslu, " Marmaray'dam indim Gebze'den geliyorum yağmur yoktu. Burada yağmur var. Şemsiyemiz yoktu. Şimdi bakacağız şemsiye alıp yolumuza devam edeceğiz" dedi.