İstanbul Atlas Üniversitesi ve ABD Redlands Üniversitesi Bilimsel İş Birliği Protokolü İmzaladı

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İstanbul Atlas Üniversitesi ve ABD Redlands Üniversitesi bilimsel iş birliği protokolü imzaladı

İSTANBUL - Dünyadaki çeşitli üniversiteler ile bilimsel köprüler kuran İstanbul Atlas Üniversitesi, Kaliforniya'da bulunan Redlands Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzaladı. Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Yusuf Elgörmüş ve Redlands Üniversitesi Başkanı Krista Newkirk arasında imzalanan protokol iki üniversite arasında ortak bilimsel çalışmalar yürütülmesini içeriyor.

Uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda dünyanın çeşitli üniversiteleri ile ortak bilimsel çalışmalar yürüten İstanbul Atlas Üniversitesi, yeni bir iş birliğine daha imza attı.

İstanbul Atlas Üniversitesi ile ABD Kaliforniya'da bulunan Redlands Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı. Vadi Kampüs'te gerçekleştirilen törende Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Yusuf Elgörmüş ve Redlands Üniversitesi Başkanı Krista Newkirk ortak protokole imza attı.

İmzalanan protokol doğrultusunda coğrafi bilgi sistemleri alanında yüksek lisans ve sertifika programları ile Psikoloji, İşletme, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinde gerçekleştirilecek ortak çalışma programları yürütülecek.

Törende Redlands Üniversitesi Rektörü Adrienne McCormick ve Uluslararası İş Birlikleri Direktörü Sheli Stockton da hazır bulundu.

"İstanbul bütün yolların birleştiği bir şehir"

Uzun zamandır yaptıkları çalışmanın ardından çok önemli bir anlaşmaya imza attıklarını belirten Redlands Üniversitesi Başkanı Krista Newkirk, "Protokol içeriği ise yüksek lisans programı ve yüksek lisans programında coğrafi bilgi sistemleri üzerine. Avantajı ise Atlas Üniversitesi lisans bölümünü bitiren öğrenciler, yüksek lisans yapmak için üniversitemize gelebilecekler. Aynı şekilde Kaliforniya'dan da buraya gelebilecekler" açıklaması yaptı.

İstanbul'un Doğu ile Batının kesiştiği, bütün yolların birleştiği bir lokasyon olduğunu, bu yüzden çok önemli bir şehir olduğunu ifade eden Krista Newkirk, " Türkiye'de bu üniversiteyi tercih etmemizin nedeni ise önemli lokasyonda olmasıdır. Ayrıca tamamıyla inovatif çalışmaları ve dinamik genç yapısı olması da tercih sebebimiz" dedi.

"Ziyaretimiz sırasında oldukça etkilendik"

İstanbul'un nüfus büyüklüğü açısından da çok önemli bir şehir olduğuna değinen Krista Newkirk sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada yapılabilecek çalışmalar; sürdürülebilir çevrenin yeşilin ve enerjinin korunmasıdır. Dolayısıyla istanbul'da yapılacak bu çalışmalar, hem İstanbul hem de dünyada birçok şehirdeki birçok insanın çok daha iyi yaşamasını sağlayacaktır. Atlas Üniversitesi çok yeni olmasına rağmen çok dinamik ve yenilikçi. Ziyaretimiz sırasında oldukça etkilendik. Çok kaliteli programları ve akademik kadrosu var. Yapacağımız çalışmaların her iki taraf için de büyük başarı getireceğine inanıyoruz."

"2030'a kadar 30 trilyon dolarlık bir sektör olacak"

Tarihi bir gün yaşadıklarını dile getiren İstanbul Atlas Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi Prof. Dr. Kamil Eren ise "Dijital dönüşüm konusunda uluslararası iş birliğine gidiyoruz. Akıllı şehirler ve dijital dönüşümün geçen yılki piyasa değeri, 2 trilyon dolar. 2030'a kadar 30 trilyon dolarlık bir sektör olacak. Bu konuda inanılmaz teknolojik gelişmeler var. Biz de birlikte ortak diploma, sertifikasyon ve hizmet içi eğitim için anlaşmaya vardık" dedi.

"İBB ile 2 ana projeyi de başlatabileceğimizi düşünüyoruz"

Öğrencilerinin buradaki eğitimlerinden sonra Kaliforniya'da eğitimlerine devam edebileceğini belirten Prof. Dr. Kamil Eren, "Sadece bununla kalmayacak birtakım araştırmalara da gireceğiz. Bu süre içinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile de 2 ana projeyi başlatabileceğimizi düşünüyoruz. Bunlardan biri karbon ayak izi. Bu proje içinde İstanbul'un hava kirliliğini, kent ısısını, tüm bitki örtüsünün sağlığını izleyeceğiz. Böylece İstanbul'da ve tüm Türkiye'deki belediyelerde karbon ayak izini nasıl azaltabileceğimize bakacağız. İkinci projemiz ise insanların yaşam kalitesini artırmak için İstanbul'da sağlıkla gelir düzeyine, bitki örtüsünden ulaşımına kadar her şeyden önce de yeşilliğin etkilendiğini inceleyeceğiz" şeklinde konuştu.