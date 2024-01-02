İstanbul Avcılar\'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı

İstanbul Avcılar'da 1 kişinin yaralandığı silahlı kavga cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Gümüşpala Mahallesi Şair Nedim Sokak'ta henüz bilinmeyen nedenle 3 kişi arasında tartışma çıktı.

Olayın kavgaya dönüşmesinin ardından İshak Z. bacağından vuruldu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı İshak Z, sağlık görevlilerince Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan kavga cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, sokakta kavga eden kişiler ile silah seslerinin duyulması yer aldı.