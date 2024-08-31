İstanbul Bahçelievler Hastanesi'ne Silahlı Saldırı: 5 Yaralı - Son Dakika
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İstanbul Bahçelievler Hastanesi'ne Silahlı Saldırı: 5 Yaralı

İstanbul Bahçelievler Hastanesi'nin acil bölümüne silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu biri polis memuru, biri jandarma personeli, biri özel güvenlik personeli, ikisi de sivil vatandaş olmak üzere 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, kullanılan araç Yenibosna'da terk edilmiş halde bulundu. Soruşturma devam ediyor.

31.08.2024 09:52
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(İSTANBUL)- İstanbul'da Bahçelievler Hastanesi'nin acil bölümüne silahlı saldırı düzenlendi. Otomobille hastaneye yaklaştığı öğrenilen grubun rastgele ateş açması sonucu biri polis memuru, biri jandarma personeli, biri özel güvenlik personeli, ikisi de sivil vatandaş olmak üzere 5 kişi yaralandı.

İstanbul Bahçelievler Devlet Hastanesi'nin acil servisine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda biri hastane polisi, biri hastane jandarması olmak üzere beş kişi yaralandı.  Gece saat 02.50 sıralarında acil servis bölümünün önüne gelen kişiler, Bahçelievler Devlet Hastanesi önünde bekleyenlere doğru ateş açtı. Yaralılar hastanede tedaviye alınırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

İstanbul Valiliği, olayla ilgili bir açıklama yaparak saldırının ayrıntılarını kamuoyu ile paylaştı. Açıklama şöyle:

"31.08.2024 Cumartesi günü saat 02.50 sıralarında Bahçelievler Devlet Hastanesi önünde bekleyenlere yönelik silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir. Olay yerine araçla gelen saldırganların açtığı ateşte biri polis memuru, biri jandarma personeli, biri özel güvenlik personeli, ikisi de sivil vatandaş olmak üzere 5 kişi yaralanmıştır. Yaralılar tedavi altına alınırken hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Saldırganlar olay yerinden geldikleri araçla kaçarken, saldırıda kullanılan araç, Yenibosna'da terk edilmiş halde bulunmuştur. Şahısların yakalanması için başlatılan geniş çaplı soruşturma devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İstanbul Bahçelievler Hastanesi'ne Silahlı Saldırı: 5 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Bahçelievler Hastanesi'ne Silahlı Saldırı: 5 Yaralı - Son Dakika
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