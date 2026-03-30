İstanbul Barajlarında Su Seviyesi Artıyor
İstanbul Barajlarında Su Seviyesi Artıyor

30.03.2026 13:40
İstanbul'daki yağışlar baraj doluluk oranını yüzde 58,03'e çıkardı, su rezervi 503 milyon m³.

İstanbul'da etkili olan yağışlar barajlardaki su seviyesini artırdı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre barajlardaki doluluk oranı yüzde 58,03'e yükseldi.

İstanbul'da etkili olan yağışlar, barajlardaki doluluk oranını artırdı. 30 Mart itibarıyla yüzde 58,03 seviyesine ulaştı. İSKİ verilerine göre, İstanbul'da 20 - 30 Mart 2026 tarihleri boyunca baraj havzalarına düşen ortalama 100-120 mm yağışın, doğrudan rezervlere yansıdığı belirtildi. İstanbul'un toplam su rezervi 503 milyon metreküp olarak kaydedildi.

Bazı önemli barajlardaki doluluk oranları:

- Ömerli: yüzde 67,9'dan yüzde 81,6'ya yükseldi.

- Büyükçekmece: yüzde 34,54'ten yüzde 42,7'ye çıktı.

- Elmalı: yüzde 85,2'dan yüzde 100'e ulaştı.

- Terkos: yüzde 29,4'ten yüzde 42,9 seviyesine geldi

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
