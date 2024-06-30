İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç, yeni dönem için göreve hazır

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(İSTANBUL) - İstanbul Barosu'nun, 19-20 Ekim 2024 tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak başkanlık seçimi öncesinde ön seçimler devam ederken İstanbul Barosu Başkanı avukat Filiz Saraç, yeni dönem için göreve hazır olduğunu açıkladı. Saraç, "Mesleğimiz ve meslektaşımız için, laik hukuk devleti, hukukun üstünlüğü ve adalet için, Cumhuriyetimizin, Atatürk ilke ve devrimlerinin yıkılmaz kalesi İstanbul Baromuzun Başkanlığı için aday adayıyım" dedi.

146 yıllık İstanbul Barosu'nun ilk kadın başkanı Filiz Saraç, ikinci dönem için yola çıktığını açıkladı. "Geleceğe Birlikte Yürüyeceğiz" başlığıyla bir açıklama yapan Saraç, şunları kaydetti:

"Kurucularından ve halihazırda Gruptan seçilen İstanbul Baro Başkanı olduğum Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu'nun yeni dönemde de İstanbul Barosu Başkanı olmak üzere aday adayı olduğumu değerli meslektaşlarımla paylaşıyorum. Grubumuzda sürecin ilkelerimizle bağdaşmayan şekilde sürdürülmeye çalışılması karşısında çok sayıda grup üyemizin haklı itirazları olmuştur. Tarafımca da haklı bulunan itirazlar, başta oy kullandırılmayan çoğunluğunu genç meslektaşlarımızın oluşturduğu kesin ve yeni üyelere 'tecrübe ile gençliği buluşturacağız' söylemi ile çıktığımız yolda oy kullandırılmamasının görmezden gelinmesini kabul etmem mümkün olmadığından, bu şartlarda yapılan bir ön seçimin meşru olmayacağını genel kurul üyelerimize de bildirdim.

Nitekim temsil görevim nedeni ile dün Ankara'da Baro Başkanları toplantısında olduğum saatlerde ve dün yapılmaya çalışılan grup üyelerinin büyük bölümünün icabet etmemesi nedeniyle katılım sayısı ve sonuçları dahi açıklanamayan bir ön seçimin grup çoğunluğu nezdinde geçerliliği yoktur. Grubumuzun 64 bin avukata hitap eden ve geleceğe taşıyacak, ilkelerimize uygun seçim için çalışmalarımız sürmektedir"