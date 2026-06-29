İbb Davası'nda 58'inci Gün… Kaboğlu: "Önce Tutuklama Yapıldı Sonra Suç Oluşturulmaya Çalışıldı" - Son Dakika
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İbb Davası'nda 58'inci Gün… Kaboğlu: "Önce Tutuklama Yapıldı Sonra Suç Oluşturulmaya Çalışıldı"

29.06.2026 14:23  Güncelleme: 15:46
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İBB Davası'nın 58. gününde İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu, tutuklama koşullarının oluşmadığını, önce tutuklama yapılıp sonra suç oluşturulmaya çalışıldığını belirterek yargılamanın anayasa ve ceza hukuku ilkelerine aykırı olduğunu söyledi.

(İSTANBUL) İBB Davası 58'inci gününde devam ederken İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu, yargılamayı ANKA'ya değerlendirdi. Kaboğlu "Savcılık önce suça ilişkin somut kanıtı ortaya koymalıydı. Sonra ise o kanıtın geçerli olup olmadığını savunma sırasında ortaya çıkarmak gerektiydi. Ama burada öyle yapılmadı önce tutuklama yapıldı sonra suç oluşturulmaya çalışıldı. İsnatlar yapıldı. O nedenle suç oluşturduğu öne sürülen yazılar, fiiller, eylemler ile iddia edilen suç arasında doğrudan bağlantı kurmak o kadar zor ki bu açıdan ceza hukukunun genel ilkeleri bir yana ceza kanununun açık ilkelerine anayasanın açık normlarına bile aykırı bir yargılama sürecinin karşısında bulunduğumuzu söyleyebiliriz" dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 59'u tutuklu, 414 sanıklı İBB Davası'nın duruşması, 58'inci gününde, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nin 1 No'lu Duruşma Salonu'nda devam ediyor. 58. gününde İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu devam eden duruşmayı ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi. Kaboğlu şunları söyledi:

"SERBESTÇE YARGILANMALIDIRLAR"

"Bir kez belirteyim ki tutuklama koşulları bakımından aslında en başta söylediğim her tanık olduğum her izlediğim duruşmada teyit ediliyor. Anayasamız tutuklama koşullarını sıkı şartlara bağlamış bulunuyor ama burada dinlediğim, tanıklık ettiğim hiçbir tutuklunun, tutuklama koşullarının gerçekleşmediğini görmekteyim. Çünkü her zaman vurguladığım üzere Anayasa madde 19 belli koşullar bulunsa dahi yargıca tutuklama emri vermemekte, tutuklama seçeneği tanımaktadır. Madde 13 ise ölçülük ilkesini öngörmekte. Eğer gerçekten tutuklama nedenleri varsa ama bu adli kontrol önlemiyle karşılanabilecek bir durumsa suç ise suç kuşkusu ise o zaman tutuklama yerine adli kontrol seçeneğini öngörmektedir Ceza Muhakemesi Kanunu. Bu açıdan belirteyim ki şu anda savunmasını yapmakta olan İBB Genel Sekreteri Yardımcısı Gürkan Akgün'e kadar ifade veren, savunmasını yapan tutuklu kişilerin hiçbirinin tutuklu koşulları bulunmamaktadır. Bunlar serbestçe yargılanmalıdırlar. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum."

"KENT SUÇU İŞLEYENLER YERİNE KENTİ KORUMAYA YÖNELİK EYLEM İŞLEMLERDE BULUNAN KİŞİLER YARGILANIYORLAR"

İkinci olarak yine Gürkan Akgün'ün savunması göstermiştir ki daha önceden de vurgulamış olduğum üzere aslında İstanbul'u İstanbul'un kentsel kamu düzenini, İstanbul'un estetik kamu düzenini korumak için gerekli önlemleri almış bulunan Anayasamızı, İmar Kanunu'nu, Belediyeler Kanunu ve ilgili hükümlerini uygulamaya koymuş olan kişiler bunlar. Bunlar aslında neden bu yasaları uyguladınız dercesine burada yargılanıyorlar. Oysa burada yargılanması gerekenler asıl kent suçu işleyenlerdir. Ne var ki kent suçu işleyenler yerine kenti korumaya yönelik eylem işlemlerde bulunan kişiler yargılanıyorlar. Burada tanık olduğumuz husus şudur. İdare hukuku, şehircilik hukuku, ticaret hukuku kuralları ve ceza hukuku kuralları adeta bir torbaya konulmuş, bir torbalama yapılmış. Tıpkı, başlangıçta yüzlerce tutuklu, sonra zaman zaman bunların azaltılmış olması gibi bir torbaya konulmuş ve ceza yargısı oluşturulmuş izlenimi ve görünümü var ve bu torbalama işleminden başlayarak kutuklu kişi, sanık kişi suçsuz olmadığını kanıtlamaya çalışıyor.

"BURADA ÖYLE YAPILMADI ÖNCE TUTUKLAMA YAPILDI SONRA SUÇ OLUŞTURULMAYA ÇALIŞILDI"

Oysa savcılık önce suça ilişkin somut kanıtı ortaya koymalıydı. Sonra ise o kanıtın geçerli olup olmadığını savunma sırasında ortaya çıkarmak gerektiydi. Ama burada öyle yapılmadı önce tutuklama yapıldı sonra suç oluşturulmaya çalışıldı. İsnatlar yapıldı. O nedenle suç oluşturduğu öne sürülen yazılar, fiiller, eylemler ile iddia edilen suç arasında doğrudan bağlantı kurmak o kadar zor ki bu açıdan ceza hukukunun genel ilkeleri bir yana ceza kanununun açık ilkelerine anayasanın açık normlarına bile aykırı bir yargılama sürecinin karşısında bulunduğumuzu söyleyebilirsin"

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Barosu, İbrahim Kaboğlu, İstanbul, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İbb Davası'nda 58'inci Gün… Kaboğlu: 'Önce Tutuklama Yapıldı Sonra Suç Oluşturulmaya Çalışıldı' - Son Dakika

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SON DAKİKA: İbb Davası'nda 58'inci Gün… Kaboğlu: "Önce Tutuklama Yapıldı Sonra Suç Oluşturulmaya Çalışıldı" - Son Dakika
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