İstanbul Barosu Başkanı'na Terör Propagandası Suçlaması - Son Dakika
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İstanbul Barosu Başkanı'na Terör Propagandası Suçlaması

28.05.2025 17:47
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İbrahim Kaboğlu ve yönetimi, terör propagandası ve yanıltıcı bilgi suçlamasıyla yargılanıyor.

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ile 10 Yönetim Kurulu üyesinin, "basın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" ve "basın yoluyla halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" suçlarından 12'şer yıla kadar hapis istemiyle yargılanmalarına yarın devam edilecek.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısındaki salonda yapılan duruşmada sanıkların savunmaları alındı.

Sanık Kaboğlu, iddianamenin konusu olan Baro'nun paylaşımını yaptığı metinde terör propagandası ve dezenformasyonla ilişkilendirilecek bir sözcük bulunmadığını savundu.

Baroların engellenmesinin hukuk güvenliğini zedeleyeceğini söyleyen Kaboğlu, "İstanbul Başsavcılığının şahsıma yönelik ithamları gerçek dışı olup, asla kabul edilemez. İstanbul Barosu bir kamu kurumudur. Baronun açıklaması Başsavcılık tarafından hemen soruşturma için fırsat kabul edilerek bütün organlar harekete geçiriliyor." dedi.

Kaboğlu, Baro'nun operasyona tabi tutulduğunu öne sürerek, "Konunun iyi tarafı ise heyetinizin önüne çıkmış olmamızdır. Siz anayasaya göre karar vereceksiniz. Vereceğiniz karar hukukun ortaya çıkması açısından çok önemlidir, tarihsel ve yaşamsaldır." diye konuştu.

Başka suçtan tutuklu Fırat Epözdemir de seçimi kazanıp baro yönetimini devralmalarının üzerinden 2 ay geçmeden bu davaya konu soruşturmanın başlatıldığını söyledi.

Epözdemir, şöyle devam etti:

"Sizin önünde bulunma nedenim, İstanbul Barosu seçimlerini kazanmış olmamızdır. Biz eline silah almış insanlar değiliz. Birileri bizi terörist olarak gördü. Biz o açıklamada 'Etkin bir soruşturma yürütülsün.' demişiz. Fail belirtmemişiz, 'Kim yaptı?' dememişiz. Basından öğrendiğimiz bilgileri açıklamamızda aktarmışız. Başsavcılık, iki yurttaşımızın gazeteci olmadığını, terörist olduğunu haklarında devam eden soruşturma ve kovuşturmalara dayanarak söylüyor. Bizim yaptığımız açıklamada hiçbir şekilde failden bahsedilmiyor."

?Sanıklardan İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı Rukiye Leyla Süren de 30 yıllık hukukçu olduğunu, alışveriş yaparken hakkında soruşturma başlatıldığını öğrendiğini söyledi.

Duruşmaya gelirken elinin yanlışlıkla cübbesine gittiğini kaydeden Süren,"Hayatımda ilk kez bu salona cübbesiz giriyorum. Sanıklığı kesinlikle kabul etmiyorum. Bir suç işlemedim. Gazetecinin geçmişini bilmem isteniyor. Bu dava tüm avukat ve baroların davasıdır." dedi.

Duruşmada savunma yapan diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

Duruşma, sanık avukatlarının beyanlarının alınmasına devam edilmek üzere yarına ertelendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul Barosu Başkanı'na Terör Propagandası Suçlaması - Son Dakika

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