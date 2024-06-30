İstanbul Barosu Başkanlık Seçimi İçin Adaylar Belli Olmaya Başladı - Son Dakika
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İstanbul Barosu Başkanlık Seçimi İçin Adaylar Belli Olmaya Başladı

İstanbul Barosu, dünyanın en büyük barolarından biri olarak bilinir ve ekim ayında yapılacak başkanlık seçimi için adaylar belirlenmeye başladı. İlke Çağdaş Avukatlar Grubu'nun ön seçiminde İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı Ali Gürbüz, büyük çoğunlukla başkan adayı oldu. Seçimde üç aday yarıştı ve Gürbüz, oyların büyük bölümünü alarak aday oldu. Başkanlık seçimi Ekim 2024'te gerçekleştirilecek ve yaklaşık 65 bin avukatın oylarıyla belirlenecek.

30.06.2024 14:39
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(İSTANBUL) - Üye sayısıyla dünyanın en büyük barolarından biri olan ve ekim ayında yeni başkanını seçmeye hazırlanan İstanbul Barosu için adaylar belli olmaya başladı. Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu'nun (Önce İlke ÇAG) ön seçiminde, halen İstanbul Barosu Başkan Yardımcılığı görevini yürüten avukat Ali Gürbüz oyların büyük çoğunluğunu alarak başkan adayı oldu.

Üye sayısı 65 bin olan ve dünyanın en büyük barolarından biri olarak bilinen İstanbul Barosu'nda başkanlık seçimleri yaklaşırken, gruplar da adaylarını belirlemeye başladı. Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu'nda yapılan ön seçimde, halen İstanbul Barosu Başkan Yardımcılığı görevini yürüten avukat Ali Gürbüz oyların büyük çoğunluğunu alarak Önce İlke ÇAG'ın başkan adayı oldu. Uzun yıllardır İstanbul Barosu'na hizmet veren Ali Gürbüz, 2 yıl Disiplin Kurulu üyeliği, 6 yıl Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştı.

Filiz Saraç'ın aday olmadığı seçimde üç kişi yarıştı

Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu'nun gerçekleştirdiği ön seçime katılım yüksek oldu. Mevcut Başkan avukat Filiz Saraç'ın aday olmadığı ön seçimlerde üç aday yarıştı. Avukat Ramazan Çakmakçı, avukat Emir Hüseyin Acar ve avukat Ali Gürbüz'ün yarıştığı seçimlerde, oyların büyük bölümünü alan Gürbüz, başkan adayı oldu.

Gürbüz yaptığı konuşmada, "Genel Kurulumuzun ön seçim kararına gösterdiğiniz saygıdan ve katılımınızdan ötürü size minnettarım. Grubumuzun demokrasiye ve hukuka ne kadar bağlı olduğunu bir kez daha gördük. Bugüne kadar çok çalıştık, ancak henüz yolun başındayız. Hep birlikte kazanacağız diyerek çıktığımız yolda, nice başarılara yine beraber imza atacağız" dedi.

İstanbul Barosu Başkanlık Seçimi, Ekim 2024'te gerçekleştirilecek. İstanbul Barosu Başkanı, Haliç Kongre Merkezinde yapılacak seçimle ve yaklaşık 65 bin avukatın oyları ile belirlenecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İstanbul Barosu Başkanlık Seçimi İçin Adaylar Belli Olmaya Başladı - Son Dakika

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