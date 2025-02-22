İstanbul Barosu'na terör fezlekesi! 12 yıla kadar hapisleri istendi - Son Dakika
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İstanbul Barosu'na terör fezlekesi! 12 yıla kadar hapisleri istendi

İstanbul Barosu\'na terör fezlekesi! 12 yıla kadar hapisleri istendi

İstanbul Başsavcılığı'nın baro başkanı ve yönetim kurulu hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak' suçlamasıyla başlattığı soruşturmada fezleke hazırlandı. Fezlekede İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ile beraberindeki 10 yönetim kurulu üyesi hakkında 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istendi.

22.02.2025 11:59
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, baronun resmi sosyal medya hesabından 21 Aralık 2024'te yapılan açıklamayla terör örgütü PKK üyeliği bulunan firari sanıklar Nazım Daştan ve Cihan Bilgin'in övüldüğüne yönelik "terör örgütü propagandası yapmak" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" suçlarından başlatılan soruşturmada Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu ile yönetim kurulu üyeleri hakkında fezleke hazırlandı.

12 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENİYOR

Fezlekede Kaboğlu ve üye hakkında 'basın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak' ve 'basın yoluyla halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak' suçlamalarıyla üç yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

BAŞKAN VE YÖNETİMİN GÖREVLERİNE SON VERİLMESİ İSTENİYOR

Öte yandan İstanbul Barosu hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu ile yönetim kurulu üyelerinin görevlerine son verilmesi ve yeni yönetim seçilmesi talebiyle açılan davanın detaylarına ulaşıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, baronun resmi sosyal medya hesabından 21 Aralık 2024'te yapılan açıklamayla terör örgütü PKK üyeliği bulunan firari sanıklar Nazım Daştan ve Cihan Bilgin'in övüldüğüne yönelik "terör örgütü propagandası yapmak" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda, Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu ile yönetim kurulu üyelerinin görevlerine son verilmesi ve yeni yönetim seçilmesi talebiyle dava açıldı.

Terör Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan ve Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilen davanamede, Suriye'de etkisiz hale getirilen Cihan Bilgin'in terör örgütü PKK/ YPG'nin yayın organında sunuculuk yaptığı, örgütün sözde kuruluş gününü kutlamak için örgüte ait AYDIN-DER tarafından organize edilen eyleme katıldığı ve hakkında yakalama kararı olduğu belirtildi.

Etkisiz hale getirilen Nazım Daştan'ın da terör örgütünün hücre yapılanmaları içerisinde örgütün sorumluları ile irtibatlı olarak faaliyetleri organize ettiği igfade edilen davanamede, Daştan'ın örgütle iltisaklı faaliyet gösteren yerel gruplarla hareket ederek 15 ayrı toplantıya katıldığı, 2019'da kamuflajlı ve terör örgütünün flamalı kadın örgüt mensuplarının görselini paylaştığı ve hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yakalama kararı olduğu aktarıldı.

Davanamede, İstanbul Barosu'nun resmi sosyal medya hesabından 21 Aralık 2024'te yaptığı açıklamayla, Daştan ve Bilgin'in övüldüğü gerekçesiyle, "terör örgütü propagandası yapmak" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" suçlarından soruşturma başlatılması için Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünden soruşturma izni talep edildiği kaydedildi.

Verilen iznin ardından soruşturma başlatıldığı ifade edilen davanamede, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'na göre, baroların kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunamayacağı, İstanbul Barosu'nun söz konusu açıklamayla amacı dışında faaliyet gösterdiğinin değerlendirildiği vurgulandı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ile yönetim kurulu üyeleri hakkında, sosyal medyadan yayınlanan bir açıklamada "terör örgütü PKK üyeliği bulunan firari sanıklar övüldüğü" iddiasıyla resen soruşturma başlatılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, İstanbul Barosunun resmi sosyal medya hesabından 21 Aralık 2024'te duyurulan açıklamayla terör örgütü PKK üyeliği bulunan firari sanıklar Nazım Daştan ve Cihan Bilgin'in övüldüğü belirtilmişti.

Açıklamada, "Ayrıca sözde gazetecilik faaliyetleri ve gazeteci kimlikleri nedeniyle öldürüldükleri, devletimizin sözde savaş suçu işlediği şeklinde yanıltıcı bilginin yayılması şeklindeki tespitler nedeniyle İstanbul Baro Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak' suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verilmişti.

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve yönetim kurulu üyelerinin 7 Ocak'ta savcılıkça ifadesi alınmıştı.

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Son Dakika Güncel İstanbul Barosu'na terör fezlekesi! 12 yıla kadar hapisleri istendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • İbrahim Demir:
    ya şöyle yapalım mı bütün kurumları size devredelim sizde kurtulun bizde?? 291 671 Yanıtla
  • Johny Guitar:
    Devlete hesap vereceksiniz 191 214 Yanıtla
  • Tolga A.:
    ülkenin yarısı teröristmiş ya la. ama oy vermeyi sağlarsanız bu yaftadan anında kurtulabilirsiniz. bakınız örnek apo. 220 16 Yanıtla
  • Turgay Kayaoğlu:
    bunlar pkknin okumuşları zalime merhamet mazluma ihanettir 64 168 Yanıtla
  • Şenel Demircan:
    bu nedir yaaa ülke elden gitmiş farkında değiliz her yere sızmış bu pkk teröristler 48 93 Yanıtla
  • Firat ISLAM:
    Avukatlık eldevedip terörcülük oynama dönemi bitiyor 53 74 Yanıtla
  • Gürkan Tiryaki:
    Her taraf Terör örgütü vatan haini olmuş, Meclise giren , diğer kurulus larda neden olmasin .... 39 12 Yanıtla
  • Taner Ozkaya:
    helal olsun ..övdükleri teröristlerle yatarlar mışıl mışıl 27 8 Yanıtla
  • Serhad Akyüz:
    Buda bir şey mi ülkenin genelkurmay başkanını bile terör örgüt üyesi olmakla suçladılar. 14 14 Yanıtla
  • Filozof sn.:
    Böyle giderse herkese bir kulp takıp içeri atacaklar ama sonu nereye varır bilinmez 14 6 Yanıtla
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