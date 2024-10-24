İstanbul Barosu'nda Devir Teslim - Son Dakika
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İstanbul Barosu'nda Devir Teslim

Filiz Saraç, İstanbul Barosu'nun yeni başkanı İbrahim Kaboğlu'na görevini devretti.

24.10.2024 19:42
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(İSTANBUL)- İstanbul Barosu'nun ilk kadın başkanı Filiz Saraç, 19-20 Ekim 2024 tarihinde yapılan 127. Olağan Genel Kurulu'nda İstanbul Barosu'nun yeni başkanı seçilen Prof. Dr. İbrahim Ö. Kaboğlu'na görevini devretti.

Geçen haftasonu yapılan genel kurulda İstanbul Barosu'nun yeni başkanı seçilen Prof. Dr. İbrahim Ö. Kaboğlu, geçen dönem İstanbul Baro Başkanı olan Filiz Saraç'tan bugün görevi devraldı. Düzenlenen törenle, Kaboğlu, yeni Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeleri de yönetimi devraldı.

Devir teslim törenine Filiz Saraç ile birlikte Genel Sekreter Burcu Öztoprak Alsulu, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Bahar Güldaş, Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Naipoğlu ile Bahar Ünlüer Öztürk katıldı.

Kaboğlu: Şiddet ve terörü kınıyoruz

Yeni başkan Kaboğlu, TUSAŞ saldırısına ilişkin de açıklama yaptı. Kaboğlu,"Şiddetin ve terörün her türlüsünü kınıyoruz. Kolektif güvenlik hakkı temeldir. TUSAŞ Ankara tesislerine yönelik saldırıda yaşamını yitiren yurttaşlarımıza rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve olayda yaralananlara da acil şifalar diliyoruz. Bu saldırıda rehin alınanlar sağlıklı bir şekilde serbest bırakılana kadar konunun takipçisi olduğumuzu kamuoyu ile paylaşıyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

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