Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul Barosu'ndan Avukatlar Günü Töreni

05.04.2026 14:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Barosu, 5 Nisan Avukatlar Günü ve 148. yılını kutlayarak Taksim'de tören düzenledi.

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: MEHMET ÇALPAR

(İSTANBUL) - İstanbul Barosu, 5 Nisan Avukatlar Günü ve baronun kuruluşunun 148'inci yıl dönümü nedeniyle Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenledi. Törenin ardından avukatlar, cüppeleriyle "Savunma susmadı, susmayacak", "Hak, hukuk, adalet" sloganları ve alkışlar eşliğinde İstiklal Caddesi üzerinden baro binasına kadar yürüdü. Polis, slogan atılınca uyarılar yaptı. Baro binasına, "Demokratik, laik, sosyal hukuk devleti ve insan hakları için 148 yıldır savunmadayız" yazılı pankart asıldı.

İstanbul Barosu, 5 Nisan Avukatlar Günü'nü ve kuruluşunun 148'inci yılını çeşitli etkinliklerle kutluyor. Bu kapsamda Beyoğlu'ndaki baro binasında basın toplantısı düzenlendi. Düzenlenen toplantının ardından İstanbul Barosu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu ve avukatlar, Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na yürüdü.

Anıtta düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, Kaboğlu tarafından anıta çelenk bırakıldı. Törenin ardından avukatlar, üzerlerindeki cüppelerle İstiklal Caddesi üzerinden baro binasına kadar alkışlarla yürüdü.

"Savunma susmadı, susmayacak" sloganı atılması üzerine polis, uyarı yaptı. Baro binasına yaklaşılınca "Hak, hukuk, adalet" sloganı atılınca polis yine sözlü müdahalede bulunarak, slogan atılmaması yönünde uyarıda bulundu. Avukatların baro binası önüne ulaştığı sırada, binadan "Demokratik, laik, sosyal hukuk devleti ve insan hakları için 148 yıldır savunmadayız" yazılı pankart sallandırıldı."

"Demokrasinin de bekçisiyiz"

Burada açıklama yapan Kaboğlu, meslektaşlarının gününü kutlayarak, şunları dile getirdi:

"Bugün aynı zamanda bizim adil yargılanma hakkı için ve savunma mesleği için yapmış olduğumuz 3 ve 4 Nisan günlerinde uluslararası bilimsel toplantının bir uzantısı olan gün. Türkiye'de adil yargılanma hakkını güvence altına almak için savunma örgütlerinin bağımsız, avukatların ise özgür olması gerekiyor. Bağımsız baro ve özgür avukat, Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün yurttaşlarının hak ve özgürlükleri içindir. O nedenle biz İstanbul Barosu olarak Avukatlar Günü'nü kutlarken aslında bütün yurttaşlarımızın hak ve özgürlük günü olarak kutlamış oluyoruz. Çünkü kim mağdur olursa, hangi yurttaşın hak ve özgürlüğü ihlal edilirse, hangi konumda olursa olsun hakkını mahkeme önünde ararken savunmaya ihtiyaç duyar ve savunma mesleği de bizler avukatlar da hiçbir ayrım gözetmeksizin hangi cinsiyette olursa olsun, hangi sınırsal ya da etnik aidiyette olursa olsun devlet için ya da dışında yer alsın hak mağduru olan herkesin yanındayız. Mahkemede adalette onların yanındayız. Toplumda adalette yanındayız. Çevrede adalette bütün ülkeyle birlikteyiz. Türkiye'de sayısı 200 bini aşan avukat, aynı zamanda insan haklarına dayanan laik ve demokratik Cumhuriyetin bekçisidir. Demokrasinin de bekçisiyiz. Bu bakımdan hepimize kutlu olsun. Nice 5 Nisanlara. Yolumuz açık olsun."

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 05:35:35. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.