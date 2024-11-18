İstanbul Barosu\'ndan Yenidoğan Davası Açıklaması

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(İSTANBUL) - İstanbul Barosu, Yenidoğan Çetesi Davası'nın ilk duruşmasında bazı avukatların salona alınmamasıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, Anayasa'nın 141'inci ve Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 182'inci maddesi anımsatıldı ve "Duruşmalar herkese açıktır, bu hakkın özellikle yargılamada taraf olan mağdur ailelerine yönelik olarak sınırlandırılması açıkça hukuka aykırıdır. Hukuka aykırı uygulamanın sonlanması, duruşmayı takip etmek isteyen tüm meslektaşlarımızın ve mağdurların duruşma salonuna alınması gerekmektedir" denildi.

Yenidoğan Çetesi Davası'na bazı avukatlar, mağdurlar ve gazetecilerin alınmaması üzerine İstanbul Barosu bir açıklama yaptı. Açıklamada, "aleniyet" ilkesi hatırlatılarak, şu görüşlere yer verildi:

"İstanbul Barosu Başkanı Avukat Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri Yenidoğan Çetesi davasını takip etmek üzere Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesinde hazır bulunmaktadır. Duruşmaya Barolar Birliği Başkanı Avukat Erinç Sağkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Ankara Barosu, Tekirdağ Barosu, Kocaeli Barosu, Diyarbakır Barosu, Muğla Barosu, Sakarya Barosu, Eskişehir Barosu, Çanakkale Barosu, Bursa Barosu, Denizli Barosu, Mardin Barosu, Van Barosu, Hakkari Barosu, Kırklareli Barosu gibi bir çok baro, çeşitli sivil toplum örgütleri katılım göstermiştir.

Mahkeme heyeti duruşmaya başlamadan önce Baroların taraf olmadığı gerekçesiyle Baro başkanlarının müşteki vekillerinin bulunduğu alanı boşaltmasını ve seyirci kısmına geçmesini istemiştir. Baro Başkanlarımızın ve avukatların itirazları ve duruşma salonundan çıkmayacaklarını bildirmeleri üzerine heyet duruşmaya ara vermiş ve Baro Başkanları müdahil vekili olarak yerlerini korumuştur.

Duruşma salonuna giriş anından itibaren Mahkeme Heyeti ve kolluk ile, müşteki ve vekillerinin duruşma salonuna alınması, duruşmanın aleniyeti konularında defalarca görüşmeler yapılmış, duruşma salonuna alınmayan herkesin içeri alınması için talepler iletilmiştir, mücadele edilmiştir. Mağdur ailelerin ve vekillerin içeri alınması adil yargılama ilkelerine uygun bir yargılama yürütülmesi için mücadelemiz sonucunda aileler içeri alınmıştır.

"Sınırlandırma hukuka aykırıdır"

Anayasa madde 141 ve CMK made 182 gereğince duruşmalar herkese açıktır, bu hakkın özellikle yargılamada taraf olan mağdur ailelerine yönelik olarak sınırlandırılması açıkça hukuka aykırıdır. Hukuka aykırı uygulamanın sonlanması, duruşmayı takip etmek isteyen tüm meslektaşlarımızın ve mağdurların duruşma salonuna alınması gerekmektedir."