İstanbul Barosu'ndan Yenidoğan Davası Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İstanbul Barosu'ndan Yenidoğan Davası Açıklaması

Geniş Video İzle

İstanbul Barosu, avukatların duruşmaya alınmamasını hukuka aykırı buldu ve eleştirilerde bulundu.

18.11.2024 13:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) - İstanbul Barosu, Yenidoğan Çetesi Davası'nın ilk duruşmasında bazı avukatların salona alınmamasıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, Anayasa'nın 141'inci ve Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 182'inci maddesi anımsatıldı ve "Duruşmalar herkese açıktır, bu hakkın özellikle yargılamada taraf olan mağdur ailelerine yönelik olarak sınırlandırılması açıkça hukuka aykırıdır. Hukuka aykırı uygulamanın sonlanması, duruşmayı takip etmek isteyen tüm meslektaşlarımızın ve mağdurların duruşma salonuna alınması gerekmektedir" denildi.

Yenidoğan Çetesi Davası'na bazı avukatlar, mağdurlar ve gazetecilerin alınmaması üzerine İstanbul Barosu bir açıklama yaptı. Açıklamada, "aleniyet" ilkesi hatırlatılarak, şu görüşlere yer verildi:

"İstanbul Barosu Başkanı Avukat Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri Yenidoğan Çetesi davasını takip etmek üzere Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesinde hazır bulunmaktadır. Duruşmaya Barolar Birliği Başkanı Avukat Erinç Sağkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Ankara Barosu, Tekirdağ Barosu, Kocaeli Barosu, Diyarbakır Barosu, Muğla Barosu, Sakarya Barosu, Eskişehir Barosu, Çanakkale Barosu, Bursa Barosu, Denizli Barosu, Mardin Barosu, Van Barosu, Hakkari Barosu, Kırklareli Barosu gibi bir çok baro, çeşitli sivil toplum örgütleri katılım göstermiştir.

Mahkeme heyeti duruşmaya başlamadan önce Baroların taraf olmadığı gerekçesiyle Baro başkanlarının müşteki vekillerinin bulunduğu alanı boşaltmasını ve seyirci kısmına geçmesini istemiştir. Baro Başkanlarımızın ve avukatların itirazları ve duruşma salonundan çıkmayacaklarını bildirmeleri üzerine heyet duruşmaya ara vermiş ve Baro Başkanları müdahil vekili olarak yerlerini korumuştur.

Duruşma salonuna giriş anından itibaren Mahkeme Heyeti ve kolluk ile, müşteki ve vekillerinin duruşma salonuna alınması, duruşmanın aleniyeti konularında defalarca görüşmeler yapılmış, duruşma salonuna alınmayan herkesin içeri alınması için talepler iletilmiştir, mücadele edilmiştir. Mağdur ailelerin ve vekillerin içeri alınması adil yargılama ilkelerine uygun bir yargılama yürütülmesi için mücadelemiz sonucunda aileler içeri alınmıştır.

"Sınırlandırma hukuka aykırıdır"

Anayasa madde 141 ve CMK made 182 gereğince duruşmalar herkese açıktır, bu hakkın özellikle yargılamada taraf olan mağdur ailelerine yönelik olarak sınırlandırılması açıkça hukuka aykırıdır. Hukuka aykırı uygulamanın sonlanması, duruşmayı takip etmek isteyen tüm meslektaşlarımızın ve mağdurların duruşma salonuna alınması gerekmektedir."

İstanbul Barosu\'ndan Yenidoğan Davası Açıklaması
Kaynak: ANKA

Yenidoğan Çetesi, İstanbul Barosu, İnsan Hakları, Sivil Toplum, Yenidoğan, İstanbul, Politika, 3-sayfa, Güncel, Yargı, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Barosu'ndan Yenidoğan Davası Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:02 Cemal Enginyurt ve Salih Uzun, Demokrat Parti’den istifa etti Cemal Enginyurt ve Salih Uzun, Demokrat Parti'den istifa etti
13:02 Yenidoğan çetesinin duruşmasında gerginlik Avukat dışarı çıkarıldı Yenidoğan çetesinin duruşmasında gerginlik! Avukat dışarı çıkarıldı
13:01 Sanık kürsüsüne çıkan Yenidoğan çetesi lideri Fırat Sarı: Aylık gelirim 400 bin TL Sanık kürsüsüne çıkan Yenidoğan çetesi lideri Fırat Sarı: Aylık gelirim 400 bin TL
12:36 Türkiye’yi kahreden olay sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sitem dolu sözler Türkiye'yi kahreden olay sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sitem dolu sözler
11:10 Ehliyet yenileme tarihi uzatıldı Ehliyet yenileme tarihi uzatıldı
22:16 ABD, Ukrayna’ya Rusya topraklarında Amerikan silahı kullanma izni verdi ABD, Ukrayna'ya Rusya topraklarında Amerikan silahı kullanma izni verdi
21:58 İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
21:43 Van’da Safran Hasadı İlk Defa Yapıldı: Kilosu 600 Bin TL Van'da Safran Hasadı İlk Defa Yapıldı: Kilosu 600 Bin TL
21:32 Antalya’da 4 saatte 3 mevsim Antalya'da 4 saatte 3 mevsim
21:14 Gelecek Partisi lideri Davutoğlu’ndan skandal “Kürdistan“ çıkışı Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'ndan skandal "Kürdistan" çıkışı
21:13 ’Kızıl Goncalar’a ’Üstad’ geliyor 'Kızıl Goncalar'a 'Üstad' geliyor
20:34 Malatya’da saman yüklü tır devrildi: 1 polis şehit, 1 polis yaralı Malatya'da saman yüklü tır devrildi: 1 polis şehit, 1 polis yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2024 14:23:35. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul Barosu'ndan Yenidoğan Davası Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.