İstanbul Başakşehir\'de ortaokul kavgasında 5 öğrenci yaralandı, soruşturma başladı

İstanbul Başakşehir'de ortaokul kavgasında 5 öğrenci yaralandı, soruşturma başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Başakşehir Kayaşehir'de bir ortaokulda öğrenciler arasında çıkan kavgada 5 öğrenci yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılar tedaviye alındı, olayla ilgili soruşturma başladı.
İSTANBUL Başakşehir Kayaşehir'de bir ortaokulda öğrenciler arasında çıkan kavgada 5 öğrenci yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yararılar tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başladı.
Kaynak: DHA
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