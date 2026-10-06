İstanbul Başakşehir'de ortaokul kavgasında 5 öğrenci yaralandı, soruşturma başladı - Son Dakika
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İstanbul Başakşehir'de ortaokul kavgasında 5 öğrenci yaralandı, soruşturma başladı

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İstanbul Başakşehir\'de ortaokul kavgasında 5 öğrenci yaralandı, soruşturma başladı
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İstanbul Başakşehir Kayaşehir'de bir ortaokulda öğrenciler arasında çıkan kavgada 5 öğrenci yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılar tedaviye alındı, olayla ilgili soruşturma başladı.

İSTANBUL Başakşehir Kayaşehir'de bir ortaokulda öğrenciler arasında çıkan kavgada 5 öğrenci yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yararılar tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başladı.

Kaynak: DHA
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