İstanbul Bayrampaşa\'da Satışa Hazır Uyuşturucu Ele Geçirildi, Zanlı Tutuklandı

TÜİK'in güncel raporuna göre il olmaya aday 25 ilçe listelendi

TÜİK'in güncel raporuna göre Bursa, Adana ve Ankara gibi şehirlerde bulunan 25 ilçe, il olmaya aday olarak görülüyor. Nüfusun en az 100 bin ve il merkezine en az 30 kilometre uzaklıkta olmak gibi 8 kriteri sağlayan 25 ilçe tek tek listelenirken, Mersin Tarsus 330 binlik, Bursa İnegöl ise 255 binlik nüfusuyla dikkat çekiyor.