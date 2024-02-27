İstanbul Bayrampaşa'da Satışa Hazır Uyuşturucu Ele Geçirildi, Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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İstanbul Bayrampaşa'da Satışa Hazır Uyuşturucu Ele Geçirildi, Zanlı Tutuklandı

İstanbul Bayrampaşa\'da Satışa Hazır Uyuşturucu Ele Geçirildi, Zanlı Tutuklandı

İstanbul Bayrampaşa'da polislerce durdurulan aracında satışa hazır uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı sivil asayiş ekipleri ve motosikletli polis timleri, Altıntepsi Mahallesi'nde yaptıkları uygulamada, şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçtaki aramada, 220 pakete bölünmüş 375 gram kokain ele geçirildi. Ayrıca 831 bin 350 lira, 150 avro ve 850 dolara el konuldu. Gözaltına alınan araç sürücüsü R.O, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'uyuşturucu imal ve ticareti' suçlamasıyla tutuklandı.

27.02.2024 10:15  Güncelleme: 10:16
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İstanbul Bayrampaşa'da polislerce durdurulan aracında satışa hazır uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı sivil asayiş ekipleri ve motosikletli polis timleri, Altıntepsi Mahallesi'nde yaptıkları uygulamada, şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçtaki aramada, 220 pakete bölünmüş 375 gram kokain ele geçirildi. Ayrıca 831 bin 350 lira, 150 avro ve 850 dolara el konuldu.

Gözaltına alınan araç sürücüsü R.O, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu imal ve ticareti" suçlamasıyla tutuklandı.

Kaynak: AA

Bayrampaşa, İstanbul, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Bayrampaşa'da Satışa Hazır Uyuşturucu Ele Geçirildi, Zanlı Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Bayrampaşa'da Satışa Hazır Uyuşturucu Ele Geçirildi, Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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